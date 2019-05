Minik öğrencilerin yıl sonu gösterileri büyük ilgi görüyor

Şükran Öney Anaokulu öğrencileri yılsonu gösterileri ile anne ve babalarına duygu dolu anlar yaşattı.Şükran Öney Anaokulu minik öğrencileri yıl sonu gösterilerini sundular. Her sınıfın kendi velilerine yönelik sınıf sınıf düzenlenen etkinliklerde dans gösterileri, Rondlar, Koro etkinlikleri ile çocuklar izleyenleri mest etti. Deniz Yıldızları 3 yaş sınıfı, Minik Dahiler 4 yaş sınıfı, Minik Kalpler 4 yaş sınıfı, Minik Şekerler 4 Yaş sınıfı olarak yılsonu gösterilerini tamamlayan öğrencilerin aileleri fotoğraf çekmek için birbirleri ile yarıştı. Şükran Öney Anaokulu Renkli Bulutlar 5 yaş Sınıfı, Çalışkan Arılar 5 Yaş Sınıfı, Bilim Sınıfı 5 yaş grubu toplamda 70 öğrenciyi ilkokula uğurlamanın buruk sevincini yaşadı. Okul Müdürü Emine Taşlı ve Okul Müdür Yardımcısı Hacer Arslan başarı dolu bir eğitim öğretim yılını tamamlamak üzere olan 3 Yaş Deniz Yıldızları sınıfı Öğretmeni Hanife Alemdar'ı 4 Yaş Minik Dahiler sınıfı Öğretmeni Sevim Bakırcı'yı 4 Yaş Minik Kalpler sınıfı Öğretmeni Hilal Ataç'ı 4 Yaş Minik Şekerler sınıfı Öğretmeni Sümeyye Yıldız 'ı 5 Yaş Renkli Bulutlar Sınıfı Öğretmeni Nermin Kayıkçı'yı 5 Yaş Çalışkan Arılar Sınıfı Öğretmeni Firdevs Müge Yılmaz 'ı 5 yaş Bilim Sınıfı Öğretmeni Özge Çeltek'i kutlayarak hediye takdiminde bulundular.Şükran Öney Anaokulu minik öğrencilerini tebrik edip iyi tatiller dileyen Okul Yönetimi mezun olan 70 öğrencinin hayatlarının mutlu bir yolculuk olmasını ve attıkları her doğru adımın onları mutluluğa başarıya ve her şeyden önemlisi doğru insan olmaya götürmesini dilediler. - DÜZCE