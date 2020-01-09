Minik öğrencilerinden ihtiyaç sahibi aileye yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik öğrencilerinden ihtiyaç sahibi aileye yardım - Son Dakika

Minik öğrencilerinden ihtiyaç sahibi aileye yardım

6 saat önce

Ahlat ilçesinde Ergezen Anaokulu'nda öğrenciler, değerler eğitimi kapsamında kendi aralarında hazırladıkları erzak kolisini ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı.

Minik öğrencilerinden ihtiyaç sahibi aileye yardım, System.String[]

Ahlat ilçesinde Ergezen Anaokulu'nda öğrenciler, değerler eğitimi kapsamında kendi aralarında hazırladıkları erzak kolisini ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı.

Okul Müdürü Murat Gencer, yaptığı açıklamada, eğitim öğretimde en etkili yöntemin yaşayarak öğrenildiğini vurguladı.

Değerler eğitimi kapsamında böyle çalışma başlatıklarını ifade eden Gencer, "Hem çocuklarımıza yardımlaşma ve paylaşmanın hazzını tattırmak hem de ihtiyaç sahibi bir ailemize yardımcı olabilmek için erzak kolisi hazırladık. Çocuklarımızın bu duyguyu yaşayarak oluşturdukları yardım kolilerini sahiplerine ulaştırdık" dedi.

Okul Müdürü, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:08 Kaynak: AA
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