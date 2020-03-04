Minik öğrencilerinden Mehmetçiğe asker selamı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik öğrencilerinden Mehmetçiğe asker selamı - Son Dakika

Minik öğrencilerinden Mehmetçiğe asker selamı

6 saat önce

Tokat'ta, minik öğrenciler Bahar Kalkanı Harekatının zaferle sonuçlanması için bilgi evinde düzenlenen programda Fetih suresi okuyarak dua etti.

Minik öğrencilerinden Mehmetçiğe asker selamı, System.String[]

Tokat'ta, minik öğrenciler Bahar Kalkanı Harekatının zaferle sonuçlanması için bilgi evinde düzenlenen programda Fetih suresi okuyarak dua etti.


Türk Silahlı Kuvvetlerince İdlib'de düzenlenen 'Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek olmak için minik öğrenciler Tokat Belediyesi Yeşilırmak bilgi evinde bir araya geldi. Fetih suresi okuyan öğrenciler Mehmetçiğe dua etti. Bilgi evi bahçesinde düzenlenen programda ise İstiklal Marşını okuyan öğrenciler asker selamı verdi. Kahraman Mehmetçik için şiir okuyan öğrencilerinden Deniz Muktedir, "Asker ağabeylerimiz, bizleri düşmanlardan korumak için Suriye'de görev yapıyor. Biz yataklarımızda rahat uyuyor, okullarımızda eğitim görüyorsak onların sayesinde. Bunun üzerine bizleri koruyan, ülkemizde rahat ve özgürce yaşamamızı sağlayan askerlerimize Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ettik" diyerek duygularını dile getirdi. - TOKAT

Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı
Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili manipülasyon içerikli sosyal medya paylaşımlarına soruşturma Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı

Son Dakika Haberleri
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 22:01:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik öğrencilerinden Mehmetçiğe asker selamı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]