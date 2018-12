Minik Öğrencilerinin Hayal Kapılarını Araladı - Kocaeli

Kocaeli'de okul öncesi öğretmeni olan Mehmet Bilgin, sınıfta oluşturduğu etkinlik alanlarıyla, öğrencileri için uzaya çıkıp gezegenleri tanıma, aya Türk bayrağı dikme, hastane kurma gibi farklı faaliyetler gerçekleştirdi.

Gebze Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nda görevli 10 yıllık öğretmen Bilgin, hazırladığı etkinliklerle anlattığı dersleri çocuklara bire bir yaşatıyor.



Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projesini hayata geçirmek için önce velileri ikna ettiğini, sonra da destek istediğini söyledi.



Velilerin birçoğunun projesini hayata geçirmenin zor olduğunu belirttiğini aktaran Bilgin, "Vazgeçmedim. Zamanla bu fikir kırıldı ve hep birlikte çok güzel işler başardık." dedi.



Bilgin, sınıfta çeşitli etkinlik alanları oluşturduklarını anlatarak, şöyle devam etti:



"Hava alanı ve pist oluşturduk, robotlarla uzaya çıkıp gezegenleri tanıdık, aya Türk bayrağımızı diktik. Hastane kurduk, taş devrini canlandırabileceğimiz bir ortam oluşturduk. Kutupları sınıfımıza taşımaya çalıştık. Sınıfımızda başladığımız boyamalara, bahçeye çıkarak okul duvarlarını gönlümüzce boyayarak devam ettik. Arkeolog olup topraktan dinozor kemikleri çıkardık ve onları birleştirip arkeoloji hakkında konuştuk. Kültürel değerlerimiz ve yöresel zenginliklerimizi çocuklarımıza tanıttığımız çok özel bir etkinlik yaptık. İtfaiyecilerle ilgili bir çalışma yaptık. Yangınla başa çıkmayı öğrendik. Geri dönüşüm kostümleriyle sürdürülebilirliği çocuklarımıza anlattık. Birçok çalışma yaptık ama bunlar en akılda kalan çalışmalar oldu."



"Maddi anlamda zora sokacak maliyetler asla olmuyor"



Etkinliklerin çok maliyetli olmadığını, diğer okul öncesi öğretmenlerin de bunu rahatlıkla yapabileceğini anlatan Bilgin, pek çok materyali mahallede esnaftan, vatandaştan ödünç alıp geri verdiklerini söyledi.



Bilgin, "Her etkinliği 2 ya da 3 veli ile bir araya gelerek yapıyor ve etkinlik masraflarını bölüşüyoruz. Ama velilerimizi, maddi anlamda zora sokacak maliyetler asla olmuyor. Olsa bile her zaman destek olmaya çalışıyorum." dedi.



Öğrencilere rehberlik yaptığını anlatan Bilgin, "Öğrencilerin sürekli yeni şeyler keşfetmeye çalışmalarını ve uçsuz bucaksız hayallerini benimle paylaşmalarını izlemek, bu etkinliklerin en büyük katkısı." diye konuştu.



Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü mezunu Bilgin, "Bana göre Türkiye'nin en iyi okul öncesi öğretmenliği bölümlerinden birinde eğitim aldım. Harika hocalarımız vardı, onların öğrencisi olmanın ayrıcalığını hep yaşadık. Hala her ihtiyaç duyduğumda yanımda olduklarını bilirim. Ayrıca ilkokuldan bu zamana kadar bende emeği olan öğretmenlerimin hiçbirinin hakkını ödeyemem. Hepsine minnettarım. Projemde bana destek veren velilere ve okul idarecilerine de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

