Son Dakika Haberleri: Minik öğrencinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı
Son Dakika 3. Sayfa Minik öğrencinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Minik öğrencinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

7 saat önce

Avcılar'da servis aracının ezerek ölümüne sebep olduğu minik öğrencinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Minik öğrencinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, System.String[]

Avcılar'da servis aracının ezerek ölümüne sebep olduğu minik öğrencinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinden meydana gelen kazada 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu isimli minik kız, Hüseyin Y.'nin hakimiyetindeki servis aracının altında kalarak ezildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan minik kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik kızın cansız bedeni Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - İSTANBUL

Adli Tıp Kurumu, Avcılar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
Miras yüzünden tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü Avcılar'da bir doktorun, çocuğunun annesi meslektaşını vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı Avcılar'da 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis şoförü: Önümde çocuk olduğunu görmemiştim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 22:59:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik öğrencinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]