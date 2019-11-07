Minik öğrencinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı
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Avcılar'da servis aracının ezerek ölümüne sebep olduğu minik öğrencinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:36 Kaynak: İHA
Avcılar'da servis aracının ezerek ölümüne sebep olduğu minik öğrencinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinden meydana gelen kazada 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu isimli minik kız, Hüseyin Y.'nin hakimiyetindeki servis aracının altında kalarak ezildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan minik kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik kızın cansız bedeni Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - İSTANBUL
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