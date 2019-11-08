Son Dakika Haberleri: Minik öğrenciyi ezen sürücü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Minik öğrenciyi ezen sürücü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Minik öğrenciyi ezen sürücü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

6 saat önce

Avcılar'da 9 yaşındaki minik öğrenciyi servis aracıyla ezerek ölümüne sebep olan sürücüsü Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Minik öğrenciyi ezen sürücü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, System.String[]

Avcılar'da 9 yaşındaki minik öğrenciyi servis aracıyla ezerek ölümüne sebep olan sürücüsü Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.


Avcılar'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nu servis aracıyla ezerek ölümüne sebep olan sürücüsü Hüseyin Y. sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Hüseyin Y., savcıya verdiği ifadenin ardından "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL

Avcılar, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Servis aracıyla Eylül'ün ölümüne neden olan şoför, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
9 yaşındaki Eylül'ü okul bahçesinde servis aracıyla ezen sürücü tutuklandı Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 19:56:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik öğrenciyi ezen sürücü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]