Son Dakika Haberleri: Minik öğrenciyi ezen sürücü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Son Dakika Genel Minik öğrenciyi ezen sürücü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Minik öğrenciyi ezen sürücü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

6 saat önce

Minik öğrenciyi ezen sürücü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiİSTANBUL - Avcılar'da 9 yaşındaki minik öğrenciyi servis aracıyla ezerek ölümüne sebep olan sürücüsü Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Minik öğrenciyi ezen sürücü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İSTANBUL - Avcılar'da 9 yaşındaki minik öğrenciyi servis aracıyla ezerek ölümüne sebep olan sürücüsü Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Avcılar'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nu servis aracıyla ezerek ölümüne sebep olan sürücüsü Hüseyin Y. sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Hüseyin Y., savcıya verdiği ifadenin ardından "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Minik öğrenciyi ezen sürücü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Avcılar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:49 Kaynak: İHA
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9 yaşındaki Eylül'ü okul bahçesinde servis aracıyla ezen sürücü tutuklandı
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