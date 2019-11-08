Minik öğrenciyi ezen sürücü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
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Minik öğrenciyi ezen sürücü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiİSTANBUL - Avcılar'da 9 yaşındaki minik öğrenciyi servis aracıyla ezerek ölümüne sebep olan sürücüsü Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:49 Kaynak: İHA
Minik öğrenciyi ezen sürücü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
İSTANBUL - Avcılar'da 9 yaşındaki minik öğrenciyi servis aracıyla ezerek ölümüne sebep olan sürücüsü Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Avcılar'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nu servis aracıyla ezerek ölümüne sebep olan sürücüsü Hüseyin Y. sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Hüseyin Y., savcıya verdiği ifadenin ardından "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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