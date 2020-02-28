Minik okçular 12'den vurmak için ter döküyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Minik okçular 12'den vurmak için ter döküyor - Son Dakika Spor

Minik okçular 12'den vurmak için ter döküyor

6 saat önce

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan 2020 ASES Minikler (9-14 Yaş) Salon Kupası Okçuluk Yarışmaları Samsun'da tüm hızıyla devam ediyor.

Minik okçular 12'den vurmak için ter döküyor, System.String[]

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan 2020 ASES Minikler (9-14 Yaş) Salon Kupası Okçuluk Yarışmaları Samsun'da tüm hızıyla devam ediyor.


Turnuvaya ilginin yoğun olduğunu belirten Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Bu turnuva Samsun'un spor turizmine çok büyük katkısı olacaktır" dedi.


27 Şubat'ta Samsun İlkadım Okçuluk Tesislerinde düzenlenen seremoni ile startı verilen turnuva tüm heyecanı ile devam ediyor. 47 ilden 108 kulübün katıldığı turnuvada toplam bin 10 sporcu madalyaya ulaşmak için kıyasıya mücadele veriyor. 1 Mart tarihinde son bulacak Minikler Salon Kupası Okçuluk Yarışmalarına, Samsun'dan Kuzey Okçuluk Kulübü, Samsun Okçuluk Spor Kulübü ve dört ferdi sporcu yarışıyor.


"Samsun'un spor turizmini büyük katkısı olacak"


Samsun olarak muhteşem bir okçuluk turnuvasına ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Müdür Kasapoğlu, "Samsun her zaman olduğu gibi yine büyük bir müsabakaya ev sahipliği yapıyor. Kıymetli sporcularımız, antrenörler, hakemler ve teknik ekipler hepiniz Samsun'a hoş geldiniz. Şu an burada 47 ilden 18 kulüp bin 010 sporcu 131 antrenör ve 18 hakem ile muhteşem bir okçuluk şölenine ev sahipliği yapıyoruz. Velilerimiz ile birlikte bin 600 civarında kişi şuan şehrimizde. Müsabakalarımız sorunsuz devam ediyor. Sporcularımız gayet mutlu. İlimizde yapılan bu tarz organizasyonlar Samsun'da aynı zamanda spor turizmine de büyük katkı sağlıyor. Samsun bir spor kentidir ve devasa tesisleriyle her türlü spor organizasyonu alt yapısını kaldıracak bir şehirdir. Buradan tüm sporcu arkadaşlarıma antrenörlere hakemlere başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Samsun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:25 Kaynak: İHA
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