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Minik Ömer'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" bağışı
6 saat önce
Antalya'da yaşayan minik Ömer Tayyip Arslan, kitap ve bisiklet almak için biriktirdiği kumbarasındaki paraları "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.
Antalya'da yaşayan minik Ömer Tayyip Arslan, kitap ve bisiklet almak için biriktirdiği kumbarasındaki paraları "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Ömer Tayyip Arslan, kitap ve bisiklet parası biriktirdiği kumbarasındaki paraları 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. Duygulandıran paylaşımı kendi sosyal medya hesabında paylaşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Ömer Tayyip gözlerinden öpüyorum. Allah hayrını kabul etsin" ifadelerini kullandı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:51 Kaynak: İHA
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