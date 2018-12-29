Minik Öykü İçin Kök Hücre Bağışı
32 dakika önce
Tokat'ta vatandaşlar, İzmir'de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için kök hücre bağışında bulundu.
Tokat
'ta vatandaşlar, İzmir
'de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için kök hücre bağışında bulundu. Cumhuriyet Meydanı
'nda Türk Kızılayı
'nın kurduğu stantta Öykü Arin Yazıcı için çok sayıda vatandaş kan verdi.
Kampanyaya siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, Tokatspor taraftarları ve vatandaşlar destek verdi.
Bağışlar, akşama kadar kabul edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:42 Kaynak: AA
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