Son Dakika Haberleri: Minik Öykü İçin Kök Hücre Bağışı

Minik Öykü İçin Kök Hücre Bağışı

32 dakika önce

Tokat'ta vatandaşlar, İzmir'de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için kök hücre bağışında bulundu.

Minik Öykü İçin Kök Hücre Bağışı, System.String[]
Tokat'ta vatandaşlar, İzmir'de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için kök hücre bağışında bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda Türk Kızılayı'nın kurduğu stantta Öykü Arin Yazıcı için çok sayıda vatandaş kan verdi.

Kampanyaya siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, Tokatspor taraftarları ve vatandaşlar destek verdi.

Bağışlar, akşama kadar kabul edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:42 Kaynak: AA

İzmir, Tokat, Güncel
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