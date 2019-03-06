Son Dakika Haberleri: Minik Öykü İçin Seferberlik

Minik Öykü İçin Seferberlik

51 dakika önce

Öykü Arin Yazıcı'ya donör olma ümidi ile İnegöl Beşiktaş Çarşı Grubu kan bağışladı.

Minik Öykü İçin Seferberlik, System.String[]
Öykü Arin Yazıcı'ya donör olma ümidi ile İnegöl Beşiktaş Çarşı Grubu kan bağışladı.

Minik öykünün 1,5 ayı kaldı. İzmir'de kasım ayında nadir görülen juvenil miyelomonositik lösemi teşhisi konulan 3,5 yaşındaki Öykü'ye kök hücresi bulması için 1-15 Mart tarihleri arasında Kızılay aracı kan örnekleri topluyor. Minik Öykü için başlatılan kampanyaya İnegöl Beşiktaş Çarşı Grubundan destek geldi. Çok sayıda kişi sabah erken saatlerinde bağışta bulundu.

Organizasyonu başlatan Şebnem Erkan, "Öykü Arin Yazıcı için başlattığımız kampanyaya İnegöl Beşiktaş Çarşı Grubu gelip destek verdi. Bu bizi çok mutlu etti. Kampanyanın başlamasıyla İnegöl halkında büyük alaka var" diye konuştu - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:17 Kaynak: İHA

İzmir, Beşiktaş, İnegöl, Güncel
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