Minik Öykü'nün Annesi Müjdeyi Sosyal Medya Hesabından Verdi

Minik Öykü'nün annesi müjdeyi sosyal medya hesabından verdi "Yarından itibaren kemoterapi başlıyor.

Minik Öykü'nün annesi müjdeyi sosyal medya hesabından verdi

"Yarından itibaren kemoterapi başlıyor. 7 gün sürecek, sonraki hafta Perşembe nakil olacak"

Lösemi hastası 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için tam uyumlu kök hücre bulunamayınca, yarı uyumlu annesi Eylem Şen Yazıcı'dan kök hücre nakli süreci başladı

Küçük Öykü'ye annesinden nakil 18 Nisan olarak planlanıyor



ANTALYA - Antalya'da özel bir hastanede tedavisi süren lösemi hastası 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için tam uyumlu kök hücre bulunamayınca, yarı uyumlu annesi Eylem Şen Yazıcı'dan kök hücre nakli süreci başladı. Anne Eylem Şen'in hastaneye yatışı bugün yapılırken yarından itibaren kemoterapiye başlanacağı, 7 gün sürecek terapi sonrası önümüzdeki Perşembe nakil yapılacağı bildirildi.

Antalya'da geçtiğimiz Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi teşhisi konulan Öykü Arin'in annesi Eylem ve babası Çağdaş Yazıcı'nın Türkiye ve yurt dışında başlattığı "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasına mutlu haber gelmeyince, vakit kaybetmek istemeyen doktorlar hastalığın küçük kızın organlarına zarar vermemesi için anneden yarı uyumlu nakil yapmaya karar verdi. Özel bir hastanede steril odaya alınan anneden kök hücre nakli için hazırlıkların devam ettiği bildirildi. Hastane yetkilileri, sürecin tamamlanması için belli bir gün verilemeyeceğini ama her şey yolunda giderse 18 Nisan gibi planlandığını belirtti. Sürecin sorunsuz tamamlanmasının ardından Öykü Arin Yazıcı'nın vücut değerleri normale dönünceye kadar en az bir ay kit odasında kalması bekleniyor. Anneden alınan kemik iliğinin iyileşme sürecine katkısının, nakil sürecini takip eden günlerde belli olacağı kaydedildi.

"Kampanya bitmedi"

Öte yandan Öykü Arin için düzenlenen kampanyanın yurt içi ve yurt dışında aralıksız süreceği kaydedildi. İzmir'de yaşayan Öykü Arin'e kasım ayında lösemi (Juvenil Miyelomonositik Lösemi) teşhisi konulmuş, doktorlar en geç Nisan ayı ortalarına kadar kök hücre nakli yapılması gerektiğini aileye bildirmişti. Gelişmelerin ardından Öykü'ye uygun kök hücre bulunması için Tüm Türkiye'de "Öykü Arin'e Umut Ol" adlı bir kampanya başlatılmıştı. Yoğun kampanyaya rağmen hem yurt içinde hem de yurt dışında Öykü Arin'e tam uyumlu donör bulunamadı. Ancak diğer hastalara umut olması için kampanyanın aralıksız süreceği Kızılay, hastane ve Yazıcı ailesinden ortak açıklama ile bildirildi.

Öykü Arin'in annesi Eylem şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün itibarıyla hastaneye yatışının yapıldığı bilgisini paylaştı. Şen paylaşımında "Canım annem, canım teyzem, canım kardeşim... beni hiç yalnız bırakmadılar. İyi ki varlar, hep olsunlar, hep birlikte çok mutlu olalım! Bugün hastaneye yatışımız yapılıyor. Yarından itibaren kemoterapi başlıyor. 7 gün sürecek sonraki hafta Perşembe nakil olacak. Dualarınız, iyi duygularınız, umutlarınız bizimle olsun!" ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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