Minik Öykü'nün Umudunu Çizgi Filmle Anlattılar

İzmir'de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve diğer nakil bekleyen hastaların durumuna dikkat çekmek için çizgi film hazırlandı.

MERİÇ ÜRER - İzmir'de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve diğer nakil bekleyen hastaların durumuna dikkat çekmek için çizgi film hazırlandı.



Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konduktan sonra iyileşme umudu için ilik nakli gereken ve düzenlenen çok sayıda kampanyaya rağmen henüz netice alınamayan Öykü Arin'in hikayesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyen ve öğrencileri tarafından hazırlanan bir animasyona konu oldu.



Kök hücre nakli hakkında farkındalık ve bilgilendirme yapılması amaçlanan yaklaşık 2,5 dakikalık filmde ilik nakli bekleyen çocuklar için nasıl bağışçı olunabileceği konusunda bilgilere yer veriliyor.



Projede gönüllü olarak yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sabire Soytok, AA muhabirine yaptığı açıklamada Öykü'nün annesi Eylem Şen Yazıcı'nın yüksek lisans öğrencileri olduğunu belirterek, hastalığı öğrendikleri günden bu yana destek vermeye çalıştıklarını söyledi.



Soytok, senaryoyu Öykü'nün annesi ve öğrencilerle yazdıkları ifade ederek, "Kök hücre bağışı yapacak insanlar tedirgindi. Animasyonun amacı kök hücre bağışında bir sıkıntı olmadığını, küçük bir kız çocuğunun her dakika canı acırken donörün sadece 5 dakikasını vereceğini vurgulamaya çalıştık. 15 gönüllü öğrencim aktif olarak yer aldı. Canla başla çalıştılar. Bu videonun farkındalık yaratacağına inanıyorum." dedi.



"Çok az zamanımız kaldı"



Filmin sosyal paylaşım siteleri yoluyla yayıldığını ancak daha fazla insanın kök hücre bağışı konusunda bilgilenmesi için televizyonlarda da yayınlanmasını istediklerini dile getiren Soytok, "Çok az zamanımız kaldı. O yüzden bu videoyu seyredenlere bağışçı olmanın korkulan bir şey olmadığını anlatmaya çalıştık. Martın başına kadar donör bulmak zorundayız." diye konuştu.



Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Korkut Öztekin de zaman isteyen ve karmaşık olan animasyonu çok kısa sürede hazırladıklarını belirterek, Öykü'nün fazla zamanı olmadığına işaret etti.



"Mutlu sonla bitmesini istiyoruz"



Öztekin, şunları kaydetti:



"Bundan daha kutsal bir dava olamaz. Elimizden gelen her şeyi yapmak vatandaş olarak boynumuzun borcu. Videoda mümkün olduğunca Öykü'nün hikayesini çizdim. İşe yaramasını umuyoruz. Öykü ve Öykü gibi zor durumda olan çocuklarımıza vatandaşların yardım elini uzatması için yaptık. Öykü'nün durumunda olan bütün çocuklarımızın hikayesinin mutlu sonla bitmesini istiyoruz."



Animasyon filmi hazırlayan öğrencilerden Sezer Çiçekdal da filmi çekerken kök hücre bağışına insanları çağırmak ve yanlış algıları kırmak istediklerini ifade ederek, "Öykü'nün ağzından anlatıyoruz hikayeyi. Çare bulmak istiyoruz, başka lösemi hastaları için de çağrıda bulunmak istedik. Karakteri Öykü'ye benzetmeye çalıştık." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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