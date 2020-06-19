Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi

TV 8'de yayınlanan ve 31 Mayıs 2019'da ekranlara veda eden Kızım dizisinde Öykü karakterini canlandıran Beren Gökyıldız, Arjantin Televizyonu'nda yayınlanan "Telefe" programının canlı yayınına konuk oldu.

Sorulara verdiği sempatik cevaplarla herkesi kendine hayran bırakan Beren'in futbol bilgisi stüdyodakileri şaşkına çevirdi.

Sunucunun "Arjantin kültürü hakkında neler biliyorsun?" sorusuna, 10 yaşındaki oyuncu " Boca Juniors'ı biliyorum. Arjantin'de Boca Juniors'ı destekliyorum" şeklinde cevap verdi.

Beren Gökyıldız ayrıca, yayında bir de İspanyolca şarkı söyledi ve büyük alkış aldı.