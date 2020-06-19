Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi - Son Dakika

Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi

Arjantin'de yayınlanan "Telefe" programının canlı yayınına katılan 10 yaşındaki oyuncu Beren Gökyıldız'ın "Arjantin kültürü hakkında neler biliyorsun?" sorusuna, verdiği "Boca Juniors'ı biliyorum. Arjantin'de Boca Juniors'ı destekliyorum" cevabı stüdyodakileri şaşırttı.

TV 8'de yayınlanan ve 31 Mayıs 2019'da ekranlara veda eden Kızım dizisinde Öykü karakterini canlandıran Beren Gökyıldız, Arjantin Televizyonu'nda yayınlanan "Telefe" programının canlı yayınına konuk oldu.

Sorulara verdiği sempatik cevaplarla herkesi kendine hayran bırakan Beren'in futbol bilgisi stüdyodakileri şaşkına çevirdi.

Sunucunun "Arjantin kültürü hakkında neler biliyorsun?" sorusuna, 10 yaşındaki oyuncu " Boca Juniors'ı biliyorum. Arjantin'de Boca Juniors'ı destekliyorum" şeklinde cevap verdi.

Beren Gökyıldız ayrıca, yayında bir de İspanyolca şarkı söyledi ve büyük alkış aldı.

Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Beren Gökyıldız, Boca Juniors, Arjantin, Futbol, Magazin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 09:06 

Son Dakika Spor Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi - Son Dakika Spor
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