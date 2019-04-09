Son Dakika Haberleri: Minik Özge'nin İstiklal Marşı Coşkusu Protokolü Hayran Bıraktı - Tekirdağ

Minik Özge'nin İstiklal Marşı Coşkusu Protokolü Hayran Bıraktı - Tekirdağ

1 saat önce

Tekirdağ'da yaşayan 6 yaşındaki Özge Bulut, Süleymanpaşa ilçesinde polis noktası açılışında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını coşkuyla ezbere okuyunca uzun süre alkış ve tebrik aldı.

Tekirdağ'da yaşayan 6 yaşındaki Özge Bulut, Süleymanpaşa ilçesinde polis noktası açılışında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını coşkuyla ezbere okuyunca uzun süre alkış ve tebrik aldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce Altınova Mahallesi'ndeki polis noktasının açılışı yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, insanın olduğu her yerde emniyet teşkilatının olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin vatandaşa hizmet için her zaman hazır olduğunu ifade ederek, "Önemli olan vatandaşa hizmeti rahatça alabileceği bir yere götürmek. Burada yapılanda o. Daha önceden olan polis noktasının kaldırılmış olmasının eksikliğini hisseden emniyetimiz burada yeniden nokta kurma mecburiyeti hissetmiş. Bugün açılışını hep birlikte yapıyoruz." dedi.

Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da yeni polis noktasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Burada önceden planlanan bir polis noktası vardı. Ama yapılmamış. Biz buraya geldiğimiz zaman muhtarımız bizden bir nokta yapılmasını talep etti. Hedefimiz karakol yapmaktı ancak imkanlarımız şu anlık karakol yapmaya yeterli olmadı. Valimizin destekleriyle karakol büyüklüğünde bir polis noktası yaptık." ifadelerini kullandı.

Konuşmalarında ardından 6 yaşındaki Özge Bulut protokolün önüne gelerek İstiklal Marşı'nı coşkuyla şekilde ezbere okudu.

Özge'yi uzun süre alkışlayan protokol üyeleri daha sonra kendisine çeşitli hediyeler verdi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:53 Kaynak: AA
Süleymanpaşa, Polis, Tekirdağ, Güncel
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