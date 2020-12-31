Minik Özge, yeni yıla ve yaşına, yeni proteziyle girdi - Son Dakika

Minik Özge, yeni yıla ve yaşına, yeni proteziyle girdi

31.12.2020 22:11
Minik Özge, yeni yıla ve yaşına, yeni proteziyle girdi, System.String[]

Antalya'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına 150 lira maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen Özge, yeni yaşına yeni yılda, yeni proteziyle girmenin mutluluğunu yaşadı.

Antalya'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına 150 lira maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen Özge, yeni yaşına yeni yılda, yeni proteziyle girmenin mutluluğunu yaşadı. 7'nci yaşına giren Özge, doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra dileğinin koşmak olduğunu söyledi.

Kepez ilçesinde yaşayan alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım (42) ve eşi İlknur Yıldırım'ın (37), Özge ismindeki bebekleri 1 Ocak 2014 tarihinde 6,5 aylık olarak dünyaya geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden 6 yaşındaki Özge Yıldırım, babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken gündeme gelen küçük Özge için daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi devreye girerek küçük kızın fizik tedavi ve protez ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul'da yaklaşık 20 gün süren çalışmalar sonunda Özge yeni proteziyle taburcu oldu. Antalya'da kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge tek başına yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi.

Doğrama atölyesinde hayalleri için uğraştı

Daha önce kızının koşabilmesi için bir arkadaşından hediye olarak aldığı protez parçalarını tamir ederek koşması için çabalayan Yıldırım, doğrama atölyesine kızıyla birlikte gelip parçaları birleştirdi. Kızının bacak ölçüsünü alan Yıldırım, proteze koşmayı kolaylaştıracak yay eklentisi gibi ek parçalar da ekleyip kullanılabilir hale getirdi. Esnek yapısıyla dikkat çeken protezi kızının bacağına takan Yıldırım, ardından ilk test yürüyüşünü kızıyla birlikte sokakta gerçekleştirdi. Baba ile kızı koşma hayalleri kurarken ilerleyen zaman ve Özge'nin boyunun uzaması protezin değişme ihtiyacını doğurdu.

50 bin lira yardım edildi

Ardından aileye vatandaşlar ve ismini açıklamak istemeyen özel bir dernek maddi yardımda bulundu. Baba Yıldırım, yardımlar sonrası alınan ve yaklaşık 50 bin lira maliyeti bulan yeni protezi alarak uyum süreci için İstanbul'a gitti. Fatih'te özel bir protez merkezinde yeni protezi takılan Özge, 3 hafta sürecek uyum sürecinde uzmanlarla birlikte yürüme eğitimi aldı. Eğitim sonrası Özge babasıyla birlikte tekrar Antalya'daki evlerine döndü.

Mumları üfledi, koşmayı diledi

1 Ocak günü dünyaya gelen Özge için ailesi bugün doğum günü sürprizi yaptı. 'İyi ki doğdun Özge' yazılı pastayı getiren baba Ali İhsan Yıldırım ile kızı Özge, mumları üfledi. Yeni yıla ve yaşına yeni proteziyle giren Özge'nin mutluluğu gözlerine yansıdı. Mumları üfleyen Özge'nin yeni yıldan dileği ise 'koşmak' oldu.

"Çok mutluyuz"

Baba Ali İhsan Yıldırım, 4,5 aydır Özge'nin yeni protezini hazırlamak için uğraş verdiklerini belirterek, proteze kavuşmakla çok mutlu olduklarını dile getirdi. Yıldırım, "Protezini baştan aşağıya yeniledik. Protezimize kavuştuk ve çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Alıştırmalardan sonra koşmaya geçeceğiz"

Özge'nin de yeni yıla ve yaşına yeni proteziyle girdiği için o mutlu olduğunu anlatan Yıldırım, "Eski protezine nazaran yeni proteziyle daha rahat yürüyor. Bu protezin dizi de değişti. Dışına da kaplama yaptırdık, diğer bacağıyla görünüm olarak aynı oldu. Bundan sonra Özge ile sahilde bol bol yürüyüş yapacağız. Şuan ki ilk amacımız yeni protezine alışmasını sağlamak, alıştırmadan sonra koşuya geçmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Yıldırım, kızına doğum günü hediyesi olarak tablet alacağını sözlerine ekleyen Yıldırım, "Kızıma daha hediye almadım ama bu sene en güzel hediyemizi protezde emeği olan Yeni Ufuklar Derneği verdi" dedi. - ANTALYA

Minik Özge, yeni yıla ve yaşına, yeni proteziyle girdi
Minik Özge, yeni yıla ve yaşına, yeni proteziyle girdi
Minik Özge, yeni yıla ve yaşına, yeni proteziyle girdi
Minik Özge, yeni yıla ve yaşına, yeni proteziyle girdi
Minik Özge, yeni yıla ve yaşına, yeni proteziyle girdi
Minik Özge, yeni yıla ve yaşına, yeni proteziyle girdi
Minik Özge, yeni yıla ve yaşına, yeni proteziyle girdi
Minik Özge, yeni yıla ve yaşına, yeni proteziyle girdi
Minik Özge, yeni yıla ve yaşına, yeni proteziyle girdi
Minik Özge, yeni yıla ve yaşına, yeni proteziyle girdi
Minik Özge, yeni yıla ve yaşına, yeni proteziyle girdi
Minik Özge, yeni yıla ve yaşına, yeni proteziyle girdi
Minik Özge, yeni yıla ve yaşına, yeni proteziyle girdi

İhsan Yıldırım, Antalya, Protez, Doğum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Minik Özge, yeni yıla ve yaşına, yeni proteziyle girdi - Son Dakika


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