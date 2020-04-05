Son Dakika › Güncel › Minik parmaklar enstrüman çalıp 'evde kal' çağrısında bulundu - Son Dakika
Minik parmaklar enstrüman çalıp 'evde kal' çağrısında bulundu
6 saat önce
Tuzla Atatürk İlkokulu 3-A ve 2-G sınıfında gitar, keman ve piyano eğitimi alan öğrenciler müzik öğretmenleri Ümran Kocakır eşliğinde 'Evde kal Türkiye' mesajlı video hazırladı.
Tuzla Atatürk İlkokulu 3-A ve 2-G sınıfında gitar, keman ve piyano eğitimi alan öğrenciler müzik öğretmenleri Ümran Kocakır eşliğinde 'Evde kal Türkiye' mesajlı video hazırladı. Videoda 'evde kal' diyen minikler alkış aldı.
Korona virüs nedeniyle evde kal çağrılarına bir yenisi de minik öğrencilerden geldi. İstanbul Tuzla Atatürk İlkokulu 3-A ve 2-G sınıfında gitar, keman ve piyano eğitimi alan öğrenciler, müzik öğretmenleri Ümran Kocakır eşliğinde 'Evde kal Türkiye' mesajlı video hazırladı. Evde enstrümanlarını çalan öğrenciler kendi yaptıkları müziği öğretmenleri klibe çevirdi. 'Evde kal' diyen minik öğrenciler büyük alkış aldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 01:35 Kaynak: İHA
Son Dakika Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor