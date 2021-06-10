Üye Girişi
'Minik Patiler Parkı' çok yakında Ümraniye'de açılıyor - Son Dakika

'Minik Patiler Parkı' çok yakında Ümraniye'de açılıyor

10.06.2021 15:54
'Minik Patiler Parkı' çok yakında Ümraniye'de açılıyor, System.String[]

Ümraniye Belediyesi, köpeklerin oyun oynayabilmesi ve eğitilebilmeleri için Ümraniye'ye ilk evcil hayvan parkını kazandırma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ümraniye Belediyesi, köpeklerin oyun oynayabilmesi ve eğitilebilmeleri için Ümraniye'ye ilk evcil hayvan parkını kazandırma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Park tamamlandığında hayvan severler, köpekleriyle birlikte eğlenceli ve daha kaliteli zaman geçirebilecek. Parkla ilgili açıklama yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye'de iyi ve kaliteli yaşamak sadece bizlerin değil, sevimli dostlarımızın da hakkı" dedi.

Köpeklerin, şehir ortamında daha keyifli ve özgürce vakit geçirebilmeleri ve eğitilmeleri için yapılan parkın inşasında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 2 bin 600 metrekare alan üzerine yapılan parkta, 8 adet köpek oyun parkuru ve 1 adet kum havuzu bulunuyor. Açılmasına sayılı günler kalan Ümraniye'nin ilk evcil hayvan parkında; yürüyüş ve bisiklet yolu, dinlenme alanları, spor aletleri ve futbol sahası da yer alıyor.

"İyi ve kaliteli yaşamak, sevimli dostlarımızın da hakkı"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım parkla ilgili yaptığı açıklamada, "Ümraniye'de iyi ve kaliteli yaşamak sadece bizlerin değil, sevimli dostlarımızın da hakkı. Bunun için Tatlısu Mahallemizde, Ümraniye'de bir ilki gerçekleştirerek evcil hayvan parkını kurduk. Bu güzel parkta çocuklarımıza hayvan sevgisini de bir kez daha aşılamış olacağız. Burası yalnızca bir hayvan parkı değil, aynı zamanda ailelerin çocuklarıyla da güzel vakit geçirebileceği bir tesis. Parkımız şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

'Minik Patiler Parkı' çok yakında Ümraniye'de açılıyor
'Minik Patiler Parkı' çok yakında Ümraniye'de açılıyor
'Minik Patiler Parkı' çok yakında Ümraniye'de açılıyor
'Minik Patiler Parkı' çok yakında Ümraniye'de açılıyor
'Minik Patiler Parkı' çok yakında Ümraniye'de açılıyor
'Minik Patiler Parkı' çok yakında Ümraniye'de açılıyor
'Minik Patiler Parkı' çok yakında Ümraniye'de açılıyor

İsmet Yıldırım, Ümraniye, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Minik Patiler Parkı' çok yakında Ümraniye'de açılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu 16:51 MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti 16:16 Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti Bu kadarına da pes! Hemşire, ölen hastanın kredi kartını çalıp alışveriş yaptı 15:28 Bu kadarına da pes! Hemşire, ölen hastanın kredi kartını çalıp alışveriş yaptı
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz 15:21 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var 15:17 Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü 14:37 Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü
Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti 14:00 Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti Metropoll Araştırma'nın kararsız seçmenlere yönelik son anketinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı! Yüzde 39,9 13:21 Metropoll Araştırma'nın kararsız seçmenlere yönelik son anketinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor

Son Dakika Haberleri
16:54 Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilk! Türkiye-İtalya maçında ilk kez kadın bir hakem görev alacak
16:51 MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu
16:49 Marmara'da 2 günde toplam 392 m³ müsilaj toplandı! En çok İstanbul'dan çıktı
16:15 Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti
15:42 Spor Bakanı Kasapoğlu'nun 'Hagi mi, Alex mi?' sorusuna Şenol Güneş sürpriz bir cevap verdi
15:39 Kısmi güneş tutulması başladı
15:26 Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hırsını araçlarını yakarak çıkardı
15:21 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz
15:02 Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı
14:52 Uzmanından açıklama geldi! Müsilajlı balık ve midye yenir mi?
Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilk! Türkiye-İtalya maçında ilk kez kadın bir hakem görev alacak Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilk! Türkiye-İtalya maçında ilk kez kadın bir hakem görev alacak         
16:55
Marmara'da 2 günde toplam 392 m³ müsilaj toplandı! En çok İstanbul'dan çıktı Marmara'da 2 günde toplam 392 m³ müsilaj toplandı! En çok İstanbul'dan çıktı         
16:50
Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı         
15:33
Şehit özel harekat polisinin mevzide zeybek oynadığı anlara ait görüntüler yürek dağladı Şehit özel harekat polisinin mevzide zeybek oynadığı anlara ait görüntüler yürek dağladı         
15:21
"Kahve acı olmuş" diyerek eşini öldüren müezzin, boynunu kendi kesmiş         
15:19
Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı         
15:03
Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı Tuğba Ekinci annesiyle pozlarını paylaştı! Görenler benzerliğe inanamadı         
14:33
Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı?         
13:23
Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı         
13:10
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
İBB'nin kayıp atlarının faturası Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü'ne kesilecek! Memurluktan çıkarılması isteniyor İBB'nin kayıp atlarının faturası Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü'ne kesilecek! Memurluktan çıkarılması isteniyor         
11:37
Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti         
11:11
Tatil planı yapanlara önemli uyarı: Sahte siteler üzerinden rezervasyon dolandırıcılığına dikkat! Tatil planı yapanlara önemli uyarı: Sahte siteler üzerinden rezervasyon dolandırıcılığına dikkat!         
11:06
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı         
10:57
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 16:58:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Minik Patiler Parkı' çok yakında Ümraniye'de açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement