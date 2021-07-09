Minik pehlivanın hayali 650 gram ağırlığa bağlı

Edirne'de yarın başlayacak olan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşecek minik pehlivan, 650 gram fazla kilosunu vermek için 31 derece sıcaklıkta termal eşofman giyerek saatlerce koşu ve spor yaptı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşecek pehlivanlar Mimar Sinan Spor Salonu'nda kayıtlarını yaptırmaya devam ediyor. Kayıt sırası gelen pehlivanlar, kilo, yaş ve daha önceki derecelerine göre güreşeceği kategorilere ayrılıyor.

Bu sene Minik 1 kategorisinde güreşmek isteyen 12 yaşındaki Fahrettin Adil Çelik de tartıldığında, Minik 1 kategorisi için 650 gram fazla kilosunun olduğunu görünce, fazla kilosunu vermek için termal eşofmanlar giyerek saatlerce antrenman yaptı. Mimar Sinan Spor Salonu'nun yanında bulunan atletizm sahasında 31 derece hava sıcaklığında koşarak sıvı kaybetmeye çalışan genç pehlivan Çelik, çeşitli spor hareketleri yaptı.

"Azmimi de görünce şampiyon olmak istiyorum"

650 gram vererek Minik 1 kategorisinde güreşmek istediğini söyleyen minik pehlivan Çelik, hedefinin şampiyonluk olduğunu ifade etti. Güreş sporunu başardığına inandığını anlatan Çelik, "Azmimi de görünce şampiyon olmak istiyorum. Hedefim başpehlivanlık" açıklamasında bulundu.

Genç pehlivan Çelik'in babası olan aynı zamanda antrenörü Mustafa Çelik de, 650 gramın çok kolay verilip alınabileceğini söyledi. - EDİRNE