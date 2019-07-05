Minik pehlivanlar ilgi odağı oldu

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili açıklama

Mantar toplayarak günde 6-7 bin TL kazanıyorlar! Topladıkları paralarla bina yaptıranlar bile var