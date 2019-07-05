Minik pehlivanlar ilgi odağı oldu
1 saat önce
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çeşitli kategorilerde devam ederken, kispetleri ile er meydanına gelerek güreş tutan 3 yaşındaki Efsane ile 5 yaşındaki ağabeyi Nefes ilgi odağı oldu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:32 Kaynak: AA
658. Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri çeşitli kategorilerde devam ederken, kispetleri ile er meydanına gelerek güreş tutan 3 yaşındaki Efsane ile 5 yaşındaki ağabeyi Nefes ilgi odağı oldu
Mantar toplayarak günde 6-7 bin TL kazanıyorlar! Topladıkları paralarla bina yaptıranlar bile var
Yargıtay'dan tarihi karar: Şüpheden suç doğmaz
Beyrut'a giden Burak Özçivit, izdihamdan zor kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başaramasaydık ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum