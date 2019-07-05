Son Dakika Haberleri: Minik pehlivanlar ilgi odağı oldu
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Minik pehlivanlar ilgi odağı oldu

1 saat önce

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çeşitli kategorilerde devam ederken, kispetleri ile er meydanına gelerek güreş tutan 3 yaşındaki Efsane ile 5 yaşındaki ağabeyi Nefes ilgi odağı oldu.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çeşitli kategorilerde devam ederken, kispetleri ile er meydanına gelerek güreş tutan 3 yaşındaki Efsane ile 5 yaşındaki ağabeyi Nefes ilgi odağı oldu
Minik pehlivanlar ilgi odağı oldu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:32 Kaynak: AA
Kırkpınar, Spor
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