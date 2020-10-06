Minik piyanist, Cumhurbaşkanıyla buluşacağı anı bekliyor - Son Dakika

Minik piyanist, Cumhurbaşkanıyla buluşacağı anı bekliyor

Minik piyanist, Cumhurbaşkanıyla buluşacağı anı bekliyor Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'te çaldığı piyanoyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beğeni alan ve Beştepe'ye davet edilen 2. sınıf öğrencisi Hamit Erdem Özpolat, Cumhurbaşkanıyla buluşacağı günü bekliyor.

Minik piyanist, Cumhurbaşkanıyla buluşacağı anı bekliyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'te çaldığı piyanoyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beğeni alan ve Beştepe'ye davet edilen 2. sınıf öğrencisi Hamit Erdem Özpolat, Cumhurbaşkanıyla buluşacağı günü bekliyor.

Gaziantep Bahçeşehir Koleji 2. sınıf öğrencisi Hamit Erdem Özpolat, Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için piyano çaldı. Piyano dinletisini beğendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan minik piyanisti Beştepe'ye davet ederken, Özpolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşacağı anı bekliyor. Ağabeyine alınan piyanoyla müziğe başlayan ve kısa zamanda büyük mesafe kateden Özpolat'ın, uluslararası yarışmalarda birincilikleri bulunuyor. Özpolat'ın, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle piyanodaki yeteneğini geliştirdiğini ifade etti.

"Cumhurbaşkanımıza piyano çaldım çok beğendi"

TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanına piyano çaldığını belirten Hamit Erdem Özpolat, "İlk önce ağabeyime piyano almıştık. O çalmayı bırakınca annem canım sıkılmasın diye başlattı. Daha sonra öğretmenlerim iyi bir kulağımın olduğunu söylediler. Ben de daha çok piyano çalmaya yöneldim. Eğitim aldım. TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanımıza piyano çaldım. Kendisi çok beğendi ve Külliyede dinleti yapmamı istedi. Ben de oraya gitmeyi bekliyorum. Festivalde çaldığımda beni tebrik etti. Kendime Fazıl Say'ı örnek alıyorum. İleride büyük bir piyanist olmak istiyorum. Okuldaki öğretmenlerim bana destek oldular. Yurt dışına Ukrayna, Amerika ve Almanya video göndererek katıldığım yarışmalarda birinci oldum" dedi.

Anne Kübra Özpolat da oğlu Hamit'in Cumhurbaşkanına resital vereceğini ifade ederek, "Okula başladığında okuma yazmayı bildiği için canı sıkılmasın hobi olsun diye piyanoya başlattık. Fakat sonradan buradaki öğretmenleri kulağının çok iyi olduğunu geliştirilmesi gerektiğini ve daha çok önem verilmesi gerektiğini söylediler. Onların da yönlendirmesiyle biz Hamit'in piyano derslerine asıldık. Okulda da her fırsatta bize piyano imkanı sundular. Kendisini geliştirmesi için katkı sağladılar, teşvik ettiler. Öğretmenleri sürekli teşvik ederek çok destek oldular. Bu şekilde çok kısa sürede çabuk ilerledi. Çok güzel başarılar elde etti. Çok gururluyuz. Yarışmalarda burada hazırlandık. Pandemi sürecinde gerekli yerlerden izin alarak bahane çekimleri ile başvurduk. Hepsinde derece aldı. Okulun etkinliği ile kendisinin görev almasını istediler. Hamit Erdem arkadaşlarıyla birlikte karşılama etkinliğinde görev aldı. Cumhurbaşkanımız kendisini külliyeye davet ederek bir resital vermesini istedi. Olursa biz de çok mutlu oluruz" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfediyoruz"

Kampüs Müdürü Şeyma Tanrıöver de Bahçeşehir Koleji olarak öğrencilerin yeteneklerini keşfettiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfedip, geliştirmek ve bunları kayıt altına almak adına ana okulundan 8. sınıfa kadar çalışmalar yürütmekteyiz. Buradaki amaç keşfedilmeye değer yönlerini ortaya çıkarıp öğrencilerimiz adına nitelikli gelecek sunabilmek. Her daim yetenek konusunda bir şey oluşmasa da en azından kaliteli hobilerinin olması, nitelikli süreç yönetebilmeleri nitelikli becerilerle dünya vatandaşı olarak geleceğe hazırlanabilmeleri adına öğrencilerimiz için portfolyo dosyası oluşturup 8. sınıfın sonunda onların liselere kabulünde yardımcı olacak bir envanter oluşturuyoruz. Uygulamalı derslerimizle anaokulundan itibaren öğrencilerimizin bu yeteneklerini keşfediyoruz" ifadelerini kullandı.

Müzik öğretmeni Ahmet Can Çeteci, Özpolat'ın yeteneğini küçük yaşta belli ettiğini belirterek, "Hamit, arkadaşları teneffüste dışarıda oynarken kendisi koşarak müzik sınıfına geliyor. Sürekli piyano çalıyordu, kendisi bu yönde çok iyi ilerledi" diye konuştu.

Özpolat daha sonra, salonda bulunanlara kısa bir piyano resitali verdi.

Minik piyanist, Cumhurbaşkanıyla buluşacağı anı bekliyor
Minik piyanist, Cumhurbaşkanıyla buluşacağı anı bekliyor
Minik piyanist, Cumhurbaşkanıyla buluşacağı anı bekliyor
Minik piyanist, Cumhurbaşkanıyla buluşacağı anı bekliyor
Minik piyanist, Cumhurbaşkanıyla buluşacağı anı bekliyor
Minik piyanist, Cumhurbaşkanıyla buluşacağı anı bekliyor
Minik piyanist, Cumhurbaşkanıyla buluşacağı anı bekliyor

Cumhurbaşkanı, Hamit Erdem, Gaziantep, Beştepe, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Minik piyanist, Cumhurbaşkanıyla buluşacağı anı bekliyor - Son Dakika


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