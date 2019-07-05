Son Dakika Haberleri: Minik Poyraz son yolculuğuna uğurlandı
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Minik Poyraz son yolculuğuna uğurlandı

47 dakika önce

Tokat'ta 3'üncü kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Poyraz Şen son yolculuğuna uğurlandı.

Minik Poyraz son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Tokat'ta 3'üncü kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Poyraz Şen son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ta dün akşam saatlerinde Yeşilırmak Mahallesi Sayılır Apartmanı'nda Sertaç ve Tuğba Şen çiftinin tek çocukları Poyraz, babaannesinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak çıktığı balkonun 3 katından düşerek hayatını kaybetmişti. Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınan minik Poyraz'ın cenazesi özel hazırlanan küçük bir tabutta akrabalarının omuzlarında Ali Paşa Camine getirildi. Cenaze namazına baba Sertaç Şen ile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Minik Poyraz'ın cenazesi Erenler Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:23 Kaynak: İHA
Tokat, 3. Sayfa
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