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Minik ressam 3. sergisini açtı

20 dakika önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ilkokul 4. sınıf öğrencisi Enes Külekçi, 3. resim sergisini okulunda açtı.

Minik ressam 3. sergisini açtı, System.String[]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ilkokul 4. sınıf öğrencisi Enes Külekçi, 3. resim sergisini okulunda açtı.

Agahefendi İlkokulu Müdürü Ömer Kahramanoğlu 4. sınıf öğrencisi Enes'in, 4 yaşında yapmaya başladığı resimlerle ailesi ve öğretmenlerinin dikkatini çektiğini belirtti.

Evinde duvarları boyayan, her bulduğu kağıda resim yapan Enes'in, okulda da yaptığı "yüzsüz" karakter resimleriyle 2 yıl önce ilk resim sergisini açtığını ifade eden Kahramanoğlu, "Sınıf öğretmenince yeteneği fark edilip görsel sanatlar öğretmenine yönlendirilen Enes, daha sonraları kendini geliştirerek resimlerindeki karakterlere yüz de çizmeye başladı. Giderek tekniğini geliştiren Enes, öğretmenlerinin teşvikiyle yaptığı kara kalem, pastel ve kuru boya resimleri, okulunda sergilemeye başladı." dedi.
Kahramanoğlu, bu yıl 3. sergisini açan Enes'i, yeteneğini daha da geliştirmiş olarak görüldüğünü ifade ederek, "Enes, bu sergisinde 100 den fazla portre çalışmasına yer verdi. Kendisini, öğretmenlerini ve ailesini kutluyorum." diye konuştu.
Kahramanoğlu, okul bahçesinde açılan serginin bir hafta boyunca devam edeceğini de sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:22 Kaynak: AA
Sorgun, Yozgat, Güncel
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