Minik ressamın "Büyük Gün" adlı sergisi Nevmekan Bağlarbaşı Galeri'de açıldı - Son Dakika

Üsküdar'da 11 yaşındaki Nurbanu İzgi'nin resimlerinden oluşan "Büyük Gün" sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Minik ressamın Nevmekan Bağlarbaşı Galeri'deki sergisinin açılışına, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılış öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Nurbanu İzgi, 6 yıldır resim yaptığını belirterek, "Suluboya ve marker kalem kullanıyorum. Yaklaşık 20 çalışmam var. Sosyal medyada gördüğüm insanlardan, resim hocalarımdan, Van Gogh ve Hoca Ali Rıza'dan ilham aldım." dedi.

Nurbanu İzgi, gelecek hedeflerine de değinerek, "Artık dijital çizim yapmaya da başladım. Bunu da geliştirmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Hayalinin çocuk kitapları resimlemek olduğuna dikkati çeken minik ressam, kendi akranlarına tavsiyelerde bulunarak, yeteneklerini ortaya çıkarmak için çok pratik yapmaları gerektiğini söyledi.

"Biz şu anda onun çocukluğunu yaşamasını istiyoruz"

Minik ressamın babası yazar Halil İbrahim İzgi de kızının 6 yıllık süreçte ressam Cemal Toy ve tasarımcı yazar Serap Ekizler Sönmez'den dersler aldığına işaret ederek, "Her biri Nurbanu'nun farklı yönlerini gösterdiler. Şimdi de Üsküdar'da bulunan Atölye Balık'ta çizer ağabey ve ablalarıyla birlikte vakit geçiriyor. Sevgisini ve sıcaklığını kaybetmiyor. Biz şu anda onun çocukluğunu yaşamasını istiyoruz. Biz sadece onun hayal dünyasına eşlik etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Serginin bir amaç olmadığına da vurgu yapan baba Halil İbrahim İzgi, anne ve baba olarak çocuklarını belli hedeflerle büyütmek ve hayallerini bir kalıba sokmak istemediklerini ifade etti.

"Gelecekte çok güzel işlere imza atacak bir yolculuğun belki de çok anlamlı bir başlangıcı"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise çok sayıda sergi açılışına katıldığını fakat bu serginin hiçbir zaman unutamayacakları arasında yer alacağına dikkati çekerek, "Bugünü unutulmaz kılan sevgili Nurbanu'muz, yaşı itibariyle küçük bir sanatçımız olsa da yaptığı iş çok büyük. Büyük bir hüneri var ve gelecekte çok güzel işlere imza atacak bir yolculuğun belki de çok anlamlı bir başlangıcıdır. Nurbanu İzgi'yi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Türkmen, Nurbanu İzgi'nin bu başarısında kendisine destek olan anne ve babasının büyük bir rolü olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim medeniyetimizde ve köklerimizde olan bu güzellikleri böyle güzel yavrularımız ve sanatçılarımızla gün yüzüne çıkarma adına önemli bir gayret içindeyiz. Sevgili yavrumuz Nurbanu da bu güzel vatanımızın güzel bir sanatçısı olacaktır. Ailesini ve kızımızı tebrik ediyorum. Yolu ve bahtı açık olsun. 'Büyük Gün' hepimize hayırlı olsun."

Yaklaşık 20 eserin yer aldığı sergi, 30 Nisan'a kadar yeni tip koronavirüs tedbirlerine uygun olarak ziyaret edilebilecek.