Minik Rüzgar'ın ameliyat masraflarını üstlenen başkan Şahiner'e teşekkür - Son Dakika

Doğuştan yakalandığı hipoplastik sol kalp sendromu nedeniyle yaşam mücadelesi veren 3 yaşındaki Rüzgar Ege, İstanbul'da özel bir hastanede başarılı bir ameliyat geçirdi.

Çorum'da yaşayan ve oğlunun sağlık sorunları nedeniyle yardım talebinde bulunan Zeynep Büşra Yalınız'ın yardım talebine karşılık veren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Rüzgar Ege'nin tüm ameliyat masraflarını karşıladı.

Rüzgar Ege'nin ameliyatının başarılı geçtiğini ve bir kaç gün uyutulacağını söyleyen anne Zeynep Büşra Yalınız, bu zor süreçte kendilerine destek veren Başkan Şahiner'e teşekkür etti.

Başkan Şahiner'in hem Rüzgar Ege'nin ameliyat masraflarını karşıladığını hem de bu süreçte manevi olarak da yanlarında olduğunu kaydeden anne Yalınız, "Oğlum Rüzgar Ege, başkanımız sayesinde sağlığına kavuşacak inşallah. Allah razı olsun" dedi. - ÇORUM