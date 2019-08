Minik Sakaryaspor taraftarı bayram harçlığını Sakaryaspor'a bağışladı

10 yaşındaki Sakaryaspor taraftarı Rahim Berk Coşkun, bayram harçlığı olan 260 TL'yi Sakaryaspor'a bağışlayacağını söylediği bir video sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Videoyu izleyen Sakaryaspor Başkanı İbrahim Nalbant , minik taraftarı Kocaelispor maçını izlemek üzere protokole davet etti.10 yaşındaki Sakaryaspor taraftarı Rahim Berk Coşkun, babasının çektiği videoda bayram harçlığı olan 260 TL'yi Sakaryaspor'a bağışlayacağını söylediği video sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan ve büyük ilgi gören videoyu izleyen Sakaryaspor Başkanı İbrahim Nalbant ise, Rahim Berk adlı minik taraftarı Kocaelispor maçını izlemek üzere protokole davet etti. Minik taraftar Coşkun, sosyal medyada paylaşılan videoda; Sakaryaspor'un transfer sorunu için kendisinin elinden gelenin bu olduğunu belirtip, iş adamlarının da Sakaryaspor'a destek olması gerektiğini söyledi.Bayram harçlıklarımı Sakaryaspor'a bağışlamak istiyorumBabasının çektiği videoda biriktirdiği bayram harçlıklarını Sakaryaspor'a bağışlayacağını söyleyen Coşkun, "Bayramda harçlıklarım ile biriktirdim bu paraları. Bu paraları Sakaryaspor'a bağışlamak istiyorum. Çünkü Sakaryaspor transferlerinin daha iyi olmasını istiyorum, gereken transferlerin yapılmasını istiyorum. Zengin insanlar Sakaryaspor'a daha fazla bağış yapabilirler. Yapmazlarsa bu hem beni hem de taraftarları çok üzer" dedi.Çok duygulandım ve onurlandımSosyal medya üzerinde paylaşılan videoyu izleyen Sakaryaspor Başkanı Nalbant, "Kardeşimizin videosuna sosyal medyada denk geldim. Açıkçası çok duygulandım ve onurlandım. Sakaryaspor çok büyük bir camia. Rahim Berk kardeşimizin bu yaştaki Sakaryaspor sevgisi muazzam. Taraftarımız bizim her platformda, her zaman itici gücümüz. İnşallah Rahim Berk gibi binlerce karşılıksız seven taraftarlarımızla bütünleşme sağlayıp başarıyı yakalayacağız" diye konuştu.Maçı izlemek için protokole davet ettiNalbant, "Ben de minik kardeşimize bir jest yapmak istiyorum. Ailesine gün içerisinde ulaşacağız. Kocaelispor maçını buyursunlar, protokolde hep beraber izleyelim. Buradan kendisine de söz veriyorum, nasip olur da sene sonunda şampiyon olursak, Rahim Berk kardeşimi kupa töreninde omuzlarıma alacağım. Belki de onun bu çağrı videosu Sakarya'da kenetlenmenin ve başarının kıvılcımı olacak" şeklinde konuştu. - SAKARYA