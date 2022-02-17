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Minik sanatçıların "kedi" temalı eserleri Esenler'de sergileniyor - Son Dakika

Minik sanatçıların "kedi" temalı eserleri Esenler'de sergileniyor

17.02.2022 16:51
Minik sanatçıların "kedi" temalı eserleri Esenler'de sergileniyor

Esenler Belediyesi, 17 Şubat Dünya Kediler Günü dolayısıyla tamamı çocukların eserlerinden oluşan "Resim ve Seramik Sergisi"ne ev sahipliği yaptı.

Esenler Belediyesi, 17 Şubat Dünya Kediler Günü dolayısıyla tamamı çocukların eserlerinden oluşan "Resim ve Seramik Sergisi"ne ev sahipliği yaptı.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde törenle ziyarete açılan sergi kapsamında, kedi fotoğraflarından bir seçki de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) kurslarında eğitim alan 30 minik öğrencinin "kedi" temalı seramik çalışmaları ve resimlerinden oluşan serginin ziyaretçilerine kedi maması hediye edildi.

Sergi salonuna gelen, mekanın maskotu olarak tanınan "Köpük" adlı kedi de minik sanatçıların ilgisiyle karşılaştı.

"Hayvan sevgisi merhameti güçlendiriyor"

ESEV kurslarında 4 yıldır eğitim veren serginin küratörü Kader Peker, AA muhabirine, hayvan sevgisinin insanların merhametini güçlendirdiğini söyledi.

Seramik atölyesini 1,5 yıl önce kurduklarını ve çocuk gruplarını da programa dahil ettiklerini belirten Peker, "Bu sergide eserleri olan çocuklar, 6-13 yaş aralığında ve birçoğu 4 yıldır derslerime katılan öğrenciler. Daha önce resim kursuna geliyorlardı, şimdi de seramik kursundalar." dedi.

Peker, çocukların hayvanlara sevgisinin pekişmesi için hem seramik hem de resimlerin yer aldığı sergiyle Dünya Kediler Günü'nü kutlamak istediklerini dile getirdi.

"İnsanoğlu kedinin de köpeğin de filin de hakkını gözetmek zorunda"

ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, konuşmasında Dünya Kediler Günü'ne değinerek, "Eşref-i mahlukat olarak Allah tarafından tayin edilmiş insana canlı ve cansız her şey emanet edilmiştir. İnsanoğlu kedinin de köpeğin de filin de taşın da toprağın da suyun da hakkını gözetmek zorundadır." değerlendirmesini yaptı.

Allah'ı sevmenin yollarının hayvanları, eşyayı, insanları, peygamberleri ve toplumu sevmekten geçtiğini dile getiren Kömür, "Kedilerin ve bütün hayvanların bizim inancımıza göre kıymeti vardır. Hayvan sevgisi, insanda bir merhamet uyandırır, sevgi, dostluk ve bir ilişki biçimi kazandırır. Hayvanlarla iyi geçinen, insanlarla da iyi geçinir. İnsanlarla iyi geçinen de Rabb'imizin sevdiği bir insan olur." diye konuştu.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu ise eserleri hazırlayan çocuklara ve serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kedileri ve hayvanları sevmenin önemine dikkati çeken Cerrahoğlu, "Süleyman Peygamber'in ordusu karınca yoluna denk geliyor ve karıncaların incinmemesi için ordu yolunu değiştiriyor. Böyle bir medeniyetin çocuklarıyız." dedi.

Minik sanatçıların kedi temalı eserleri Esenler'de sergileniyor
Minik sanatçıların kedi temalı eserleri Esenler'de sergileniyor
Minik sanatçıların kedi temalı eserleri Esenler'de sergileniyor
Minik sanatçıların kedi temalı eserleri Esenler'de sergileniyor

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hayvan sevgisi, Seramik, Esenler, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Minik sanatçıların 'kedi' temalı eserleri Esenler'de sergileniyor - Son Dakika


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