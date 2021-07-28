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Minik Serçe'ye bir kamyon çiçek - Son Dakika

Minik Serçe'ye bir kamyon çiçek

28.07.2021 08:34
Minik Serçe'ye bir kamyon çiçek, System.String[]

BODRUM'DAKİ EVE ÖZEL MİSAFİRLERSezen Aksu'nun önceki gün özel misafirleri vardı.

BODRUM'DAKİ EVE ÖZEL MİSAFİRLER

Sezen Aksu'nun önceki gün özel misafirleri vardı. Mithat Can Özer ve sevgilisi Alina Boz, sanatçıyı Bodrum'da ziyaret etti. Çift, geçtiğimiz günlerde 67'nci yaşını kutlayan Minik Serçe'ye doğum günü hediyesi de getirdi. Aynı gün evin bahçesine bir kamyonet dolusu çiçek getirildi. Çiçekleri gönderen kişi merak konusu oldu.

Minik Serçe'ye bir kamyon çiçek

SAÇLARINI TARADI, MAKYAJ YAPTI

Yaklaşık yarım saat kaldığı evde duş alan Alina Boz, başında havluyla dışarı çıktı. Bahçeye park ettiği aracına yönelen oyuncu, bagajı açıp eşyalarını çıkardı. Aracının bagajını gardırop gibi kullanan Boz, önce saçlarını taradı, ardından makyaj yaptı. Yeniden eve dönen oyuncu, akşamı Aksu ve Özer'le geçirdi.

Minik Serçe'ye bir kamyon çiçek

Dışarı çıkmıyor

Sezen Aksu, gün boyunca müzik seslerinin geldiği Bodrum'daki evinden dışarı adımını atmıyor. Sanatçı, koronavirüs korkusu nedeniyle evine en yakınları dışında kimseyi kabul etmiyor.

Minik Serçe'ye bir kamyon çiçek
Minik Serçe'ye bir kamyon çiçek

Mithat Can Özer, Sezen Aksu, Alina Boz, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Minik Serçe'ye bir kamyon çiçek - Son Dakika Magazin


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