Minik Serhat traktörün altında can verdi - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, traktörün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Liseler Mahallesi Devlet Sahil Yolu Tabakhane Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Metin S.'nin kullandığı 52 ABV 657 plakalı traktör Fatsa istikametin gittiği sırada, kaldırımda dayısıyla birlikte yürüyen 2 yaşındaki Serhat Ali Çetin aniden yola fırladı. Seyir halinde traktörün altında kalan minik çocuk ağır yaralandı. Minik Serhat, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.

Sürücü Metin S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ORDU