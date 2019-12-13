Minik sporcu babasıyla birlikte "cimnastik" yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Minik sporcu babasıyla birlikte 'cimnastik' yapıyor - Son Dakika Spor

Minik sporcu babasıyla birlikte "cimnastik" yapıyor

6 saat önce

Afyonkarahisar'da yaşayan 7 yaşındaki Ahmet Yiğit, babasının desteğiyle 3 yaşında başladığı cimnastik sporunda dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Minik sporcu babasıyla birlikte

Afyonkarahisar'da yaşayan 7 yaşındaki Ahmet Yiğit, babasının desteğiyle 3 yaşında başladığı cimnastik sporunda dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Ahmet, geçtiğimiz hafta Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen "Cimnastik Şenliği" yarışmasında "Minikler-B" kategorisinde ilk birinciliğini elde etti.

Minik Ahmet Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yaşında özel bir cimnastik kursuna başladığını ve babası ile öğretmeninin desteğiyle başarılı olmak istediğini söyledi.

Havada öne salto, flik flak, geriye salto, amut ve takla gibi cimnastik hareketlerini yaptığını anlatan küçük Yiğit, şöyle konuştu:

"Cimnastik zor bir spor dalı ama bana kolay geliyor. 3 yaşından beri evde babamla, 5 yaşımdan sonra da cimnastik eğitimi almaya başladım. Cimnastiği çok seviyorum. Yaptığımız hareketler bana kolay geliyor. Evde de çok sıklıkla yapıyorum. Dünya şampiyonu İbrahim Çolak gibi halka branşında iyi bir cimnastikçi ve dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bunu da çok çalışarak başaracağım."

"Baba oğul her gün çalışıyoruz"

Kendisi de Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olan minik sporcunun 40 yaşındaki babası Bora Yiğit de oğluyla küçük hareketlerle cimnastik yapmaya başladığını anlattı.

Cimnastiğe küçük yaşta başlanılması ve çocuğun isteğinin önemine dikkat çeken baba Yiğit, "Biz Ahmet'i cimnastik yapmaya yönlendirdik. İşten eve gelip yorgun olsam bile oğlum, bana 'Hayır baba, cimnastik antrenmanı yapacağız.' diyor. Yani, babalı oğullu her gün çalışıyoruz. Tamamen sarmal bir eğitim. Cimnastikte '3 bırakıp, 5 gün devam edelim' diye bir şey söz konusu değil. Biz de haftanın 2 günü kursta, 5 günü de evde çalışıyorsunuz. Biz, Afyonkarahisar'da büyük bir cimnastik ailesi olduk. Oğlumun başarılı bir cimnastikçi olması için ailesi olarak biz her zaman yanındayız."

Aile desteği önemli

Kulüplerinde eğitim alan minik Ahmet'in çok yetenekli olduğunu belirten Nur Halime Çelik de cimnastikte aile desteğinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Ahmet'in sürekli cimnastik antrenmanı yaptığını aktaran Çelik, "Ahmet ile kursumuzda yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ahmet'le de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonraki yarışmalarda da Ahmet'in başarılarını sıklıkla duyacağız." diye konuştu.

Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:54 Kaynak: AA
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