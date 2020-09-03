Minik Sporcu Nilsu, Başkan Usta'dan park isted - Son Dakika

Minik Sporcu Nilsu, Başkan Usta'dan park isted

Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'nda 3'üncü olan Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü sporcuları, kupa ve madalyalarıyla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'yı ziyaret etti.

Minik Sporcu Nilsu, Başkan Usta'dan park isted, System.String[]

Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'nda 3'üncü olan Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü sporcuları, kupa ve madalyalarıyla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'yı ziyaret etti.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile en fazla kürsü gören ve turnuvadan 3'üncülükle dönen Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü sporcularını makamında ağırladı. Başkan Usta, kupayı ilçeye getiren başarılı sporculara altın hediye edip, her birini tek tek kutladı. Genç karatecilerin başarılarının artarak devam edeceğine inandığını söyleyen Usta, spora ve gençlere her alanda destek vermeye sürdüreceklerini dile getirdi.

"Bu başarılar başka hedeflere koşma yolunda bir referans"

Sporcularla sohbet edip, onlara öğütler veren Başkan Usta, "Bu başarıda emeği geçenlere, hocalarımıza, yöneticilerimize, sizlere her zaman destek olan ailelerinize de teşekkür ediyorum. Sizin aileleriniz demek ki size destek oluyor, başarı yolunda yanınızda oluyor. Bu önemli bir güçtür. Tabi ki size emek veren hocalarınızın da katkıları sizler tarafından malum. Başarı heyecanı hayat boyu insana değerlendirildiği takdirde hep avantaj sağlar. Bu başarılar başka turnuvalara, başka hedeflere koşma yolunda da bir referans. Bu başarılar hep takdirle yad edilecek bir avantaj oluyor her birinize. Onun için hepinizi bu emeklerinizden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Spora yatırımlar sürüyor

İlçede devam eden ve planlanan spor yatırımları hakkında müjdeler veren Başkan Usta, "Göreve geldiğimizde spor salonu kültür merkezi gibi ihtiyaçları karşılama imkanı yoktu. Tabi şu anda yeterli mi? değil. Başlayan, devam eden, biten projeler var. Kısa, orta ve uzun vadeli planladıklarımız var. Küçükköy Gençlik Merkezi ve Spor Salonu'nun hizmete açılması yönünde görüşmelerimiz sürüyor. Yine eski Gaziosmanpaşa Stadı'nın yerine çok büyük bir yaşam merkezi ve spor kompleksi inşa ediyoruz. Belki de Türkiye'nin sayılı spor mekanlarından biri olacak. Birçok sporun yapılmasına imkan tanıyacak spor sahaları, yürüyüş yolları, kapalı pazar yeri, otoparkıyla ilçemize çok önemli katkı sağlayacak" diye konuştu.

Minik Sporcu Nilsu, Başkan Usta'dan Park İstedi

Sohbet sırasında minik takım sporcularından Nilsu Topyıldız ile Başkan Usta arasında gülümseten bir diyalog yaşandı. Nilsu, Başkan Usta'dan oturdukları evinin önünde bulunan boş araziye park yapılmasını istedi. Minik sporcunun babasını arayıp adres bilgisini alan Başkan Usta, alana baktıracağını, mülkiyet durumunda sorun yoksa takip edeceğini söyledi. Usta, alana park yapılırsa minik Nilsu'nun ismini vereceklerini söyledi.

"Ne kadar çalışırsak o kadar yükseğe çıkarız, bizim elimizde"

Büyük takım sporcularından Sabri Doğan Başer, "Büyük takım kategorisinde takım kata dalında 3'üncü olduk. Kulüpler bazında en çok kupa alan takım olduk. Genel klasmanda 3'üncü olduk. Ama daha iyileri şampiyonluk tabi ki de. Ne kadar çalışırsak o kadar yükseğe çıkarız, bizim elimizde" dedi.

"Daha iyisi de olabilirdi"

Genç bayan takım sporcularından Esma Sıla Evsan, "Haziran ayında başladık antrenmanlara. Erken yatıp, düzenli besleniyoruz. Haftada 6 gün antrenman yapıyoruz. Daha iyisi de olabilirdi. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 11:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minik Sporcu Nilsu, Başkan Usta'dan park isted - Son Dakika

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