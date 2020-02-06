Minik sporcu ödülünü depremzedelere gönderdi - KONYA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik sporcu ödülünü depremzedelere gönderdi - KONYA - Son Dakika

Minik sporcu ödülünü depremzedelere gönderdi - KONYA

6 saat önce

Selçuklu Belediyespor Kulübünün wushu kung fu sporcusu 10 yaşındaki Efnem Gökalp, kendisine verilen çeyrek altın ödülünü, Elazığ'daki depremzedelere bağışladı.

Selçuklu Belediyespor Kulübünün wushu kung fu sporcusu 10 yaşındaki Efnem Gökalp, kendisine verilen çeyrek altın ödülünü, Elazığ'daki depremzedelere bağışladı.

Kulüp tarafından her yıl düzenlenen Başarılı Sporcular Ödül Töreni'nde Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 12 yaş altı minik kızlar üçüncüsü olan Efnem Gökalp, bu turnuvadaki derecesi nedeniyle ödüle layık görüldü.

Minik sporcu ödül töreninde kendisine verilen çeyrek altın ödülünü, Elazığ'daki depremzedelere bağışladığını açıkladı. Efnem'in bu davranışı salonda bulunanları duygulandırdı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye meclis salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, minik sporcu ve ailesini bu duygusal ve anlamlı davranışından ötürü tebrik etti.

Pekyatırmacı, kulüp olarak birçok platformda başarılı sporcular yetiştirdiklerini belirterek, "Aynı zamanda Efnem gibi ahlaklı ve toplumsal konularda duyarlı sporcularımızın da olması bizi gururlandırıyor. Böyle bilinçli gençlerimiz olduğu sürece millet olarak sırtımız yere gelmez." diye konuştu.

"Efnem'in bu davranışına kayıtsız kalmamız mümkün değildi"

Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, Efnem gibi sporculara sahip oldukları için çok şanslı olduklarını söyledi.

Minik sporcunun duyarlılığının kendilerini gururlandırdığını dile getiren Tezcan, şunları kaydetti:

"10 yaşındaki sporcumuzun çeyrek altın ödülünü 'Elazığ'daki depremzedelerin daha çok ihtiyacı var' diyerek bağışlaması çok güzel ve düşünceli bir davranış. Kulüp olarak Efnem'in bu davranışına kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Bu nedenle sporcumuzun yerine AFAD'a çeyrek altın miktarındaki yardımı kulüp olarak gerçekleştirdik. Efnem'e de hak ettiği altın ödülünü tekrar takdim ettik. Sporcumuzu tekrar tebrik ediyorum, ailesine de böyle bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum."

Minik sporcu ödülünü depremzedelere gönderdi - KONYA

Selçuklu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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