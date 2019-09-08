Minik sporcular Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 9-11 yaş aralıklarındaki minik sporcular, Türkiye Şampiyonası için güreş, tekvando, karate ve wushu spor dallarında antrenmanlarına başladı.



Şuhut'ta 9-11 yaş aralıklarındaki minik sporcular, çeşitli branşlardaki spor dallarında gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'na Şuhut Şehir Stadyumu'nda Aynur Karataş ve Tolga Karataş önderliğinde antrenmanlarına başladı. Minik sporcular 100 metre koşu ve halat çekme yarışı ile antrenmanlarına devam ederek kıyasıya mücadele ettiler. Öğrencilerin hırslı mücadeleleri velileri ve eğitimcileri sevindirdi. - AFYONKARAHİSAR