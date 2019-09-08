Son Dakika Haberleri: Minik sporcular Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
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Minik sporcular Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 9-11 yaş aralıklarındaki minik sporcular, Türkiye Şampiyonası için güreş, tekvando, karate ve wushu spor dallarında antrenmanlarına başladı.

Minik sporcular Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 9-11 yaş aralıklarındaki minik sporcular, Türkiye Şampiyonası için güreş, tekvando, karate ve wushu spor dallarında antrenmanlarına başladı.


Şuhut'ta 9-11 yaş aralıklarındaki minik sporcular, çeşitli branşlardaki spor dallarında gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'na Şuhut Şehir Stadyumu'nda Aynur Karataş ve Tolga Karataş önderliğinde antrenmanlarına başladı. Minik sporcular 100 metre koşu ve halat çekme yarışı ile antrenmanlarına devam ederek kıyasıya mücadele ettiler. Öğrencilerin hırslı mücadeleleri velileri ve eğitimcileri sevindirdi. - AFYONKARAHİSAR

Türkiye, Afyon, Şuhut, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:48 Kaynak: İHA
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