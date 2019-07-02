Son Dakika Haberleri: Minik sporculardan Başkan Demirbaş'ı ziyaret
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Minik sporculardan Başkan Demirbaş'ı ziyaret

57 dakika önce

Uluslararası Kyokushın Şampiyonası'na katılacak minik sporcular Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Minik sporculardan Başkan Demirbaş'ı ziyaret, System.String[]
Uluslararası Kyokushın Şampiyonası'na katılacak minik sporcular Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.
Demirbaş, ziyarette küçük yaşta milli sporcu olup ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarılar elde etmenin önemine değinerek, turnuvaya katılacak sporculara başarılar diledi.
Gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulması için her türlü sportif faaliyete destek verdiklerini anlatan Demirbaş, bugünden sonrada destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Yücelhan Spor Kulübü antrenörü Raziye Akgül'de, Uluslararası Kyokushın Şampiyonası hakkında Başkan Demirbaş'a bilgiler verdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:32 Kaynak: AA
Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel
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