Son Dakika Haberleri: Minik sporculardan Başkan Ertuğrul Çetin'e ziyaret
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Minik sporculardan Başkan Ertuğrul Çetin'e ziyaret

1 saat önce

Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nda derece elde eden sporcular, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i makamında ziyaret etti.

Minik sporculardan Başkan Ertuğrul Çetin'e ziyaret, System.String[]

Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nda derece elde eden sporcular, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i makamında ziyaret etti.

Çetin, Akşehir'de düzenlenen Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nda şampiyon olan Pursaklar Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcusu Sıla Şanay ve Türkiye ikincisi Emre Kartal'ı makamında ağırladı.

Minik sporculara tavsiyelerde bulunan Çetin, "Böyle başarılı gençlerin yetiştiğini görünce spora verdiğimiz desteğin ne kadar doğru olduğunu anlıyorum. İlçemizi en iyi şekilde temsil ettiğiniz için teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. İmkanlar bizden, başarı sizden." dedi.

Özgür Ertuğrul, Pursaklar, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:36 Kaynak: AA
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