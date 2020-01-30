Minik sporculardan Elazığ ve Malatya depremine pankartlı destek

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Hisarspor Kulübü minik sporcuları, depremin yaşandığı Elazığ ve Malatya illerine destek için pankart açtı.



Şuhut Belediyesi Spor Tesisleri'nde akşam antrenmanına çıkan tekvando, güreş ve karate branşlarında eğitim gören minik sporcular, Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen depremden dolayı destek pankartı açtı. Şuhut Belediye Hisarspor Kulübü Başkanı Abdullah Zeybek'in de yönetim kurulu üyeleri ile birlikte katıldığı antrenmanda minik sporcular depremde yaşamlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.



Şuhut Belediye Hisarspor Kulübü Başkanı Abdullah Zeybek yaptığı açıklamada, "Şuhut Belediye Hisarspor ailesi olarak Elazığ ve Malatya illerimizde meydana gelen depremler sonucunda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR