Minik sporculardan Elazığ ve Malatya depremine pankartlı destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Minik sporculardan Elazığ ve Malatya depremine pankartlı destek - Son Dakika Spor

Minik sporculardan Elazığ ve Malatya depremine pankartlı destek

6 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Hisarspor Kulübü minik sporcuları, depremin yaşandığı Elazığ ve Malatya illerine destek için pankart açtı.

Minik sporculardan Elazığ ve Malatya depremine pankartlı destek, System.String[]

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Hisarspor Kulübü minik sporcuları, depremin yaşandığı Elazığ ve Malatya illerine destek için pankart açtı.


Şuhut Belediyesi Spor Tesisleri'nde akşam antrenmanına çıkan tekvando, güreş ve karate branşlarında eğitim gören minik sporcular, Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen depremden dolayı destek pankartı açtı. Şuhut Belediye Hisarspor Kulübü Başkanı Abdullah Zeybek'in de yönetim kurulu üyeleri ile birlikte katıldığı antrenmanda minik sporcular depremde yaşamlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.


Şuhut Belediye Hisarspor Kulübü Başkanı Abdullah Zeybek yaptığı açıklamada, "Şuhut Belediye Hisarspor ailesi olarak Elazığ ve Malatya illerimizde meydana gelen depremler sonucunda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Malatya, Elazığ, Afyon, Şuhut, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Elazığ'da istenmeyen görüntüler! Yardım malzemelerinin dağıtılmasını beklemeden alıp götürdüler
Yıkım sırasında Atatürk resmini fark eden ekipler, çalışmayı durdurdu Berna Laçin, deprem paylaşımı sonrası iş anlaşmasının feshedildiğini yalanladı Son Dakika: Elazığ'da yıkılan her bina için yedi farklı soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 16:50:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik sporculardan Elazığ ve Malatya depremine pankartlı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]