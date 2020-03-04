Minik sporculardan Mehmetçiğe destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik sporculardan Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Minik sporculardan Mehmetçiğe destek

14 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı spor kurslarında eğitim alan minik öğrenciler, İdlib'deki saldırıda şehit olan 34 asker için, "Başımız sağ olsun" pankartı açarak Mehmetçik için dua okudu.

Minik sporculardan Mehmetçiğe destek, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı spor kurslarında eğitim alan minik öğrenciler, İdlib'deki saldırıda şehit olan 34 asker için, "Başımız sağ olsun" pankartı açarak Mehmetçik için dua okudu.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın spor kurslarında eğitim gören minik sporcular ve antrenörleri, Suriye'nin İdlib bölgesinde 34 askerin şehit olduğu saldırılara tepki göstermek için Türk bayraklı "Başımız sağ olsun" pankartı açıp asker selamı verdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde çocuklara yönelik açılan kurslarda eğitim alan minik sporcular, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı tesislerde Mehmetçiğe selam göndererek şehitler için dualar okudu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya Kupası yarı finalinde Napoli-Inter maçı, koronavirüs nedeniyle ertelendi
Napoli - Inter maçına korona virüs engeli Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan kadın 9 günlük karantina sürecini anlattı İdlib saldırısında yaralanan uzman çavuştan duygulandıran paylaşım

Son Dakika Haberleri
16:33 Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı!
15:52 Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
15:48 Gazino geceleri yeniden canlanıyor
15:43 Buse Varol'dan anlamlı hareket! Oğlunun giysilerini bağışladı
15:43 Ali Poyrazoğlu 'Tak Tak Takıntı' ile sahneye çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 16:46:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik sporculardan Mehmetçiğe destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]