Minik sporculardan rehabilitasyon merkezine ziyaret - Son Dakika
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Minik sporculardan rehabilitasyon merkezine ziyaret

6 saat önce

Çankırı'da, "Her Çocuk Özeldir" Projesi kapsamında çoklu branş eğitimi alan minik sporcular, rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Minik sporculardan rehabilitasyon merkezine ziyaret, System.String[]

Çankırı'da, "Her Çocuk Özeldir" Projesi kapsamında çoklu branş eğitimi alan minik sporcular, rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Proje koordinatörü ve Orta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Çınar antrenörlüğünde farklı spor dallarında eğitim alan minik sporcular, Eldivan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi sakinlerini ziyaret ederek, onlarla oyunlar oynayıp spor faaliyetleri gerçekleştirdi.

Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturabilmek amacıyla ziyaret gerçekleştirildiğini söyledi.

Çocuklarla spor faaliyetlerine devam edeceklerini anlatan Çınar, "Yapılan ziyaret ve farkındalık etkinliklerinde bizlere kapılarını açan rehabilitasyon merkezi müdüresi Hilal Gökmen ve onun nezdinde personele etkinlik ve ziyarette mutluluğumuza ortak olan Spor Hizmetleri Müdürü Ekrem Şahin'e ve özverili olarak projeyi yürüten antrenör arkadaşlarım İlkay Karamurat ve Rıza Güneştekin'e çok teşekkür ederim." dedi.

Çankırı, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:38 Kaynak: AA
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