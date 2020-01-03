Minik Sudenaz, Kayserispor'un hiçbir maçını kaçırmıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Minik Sudenaz, Kayserispor'un hiçbir maçını kaçırmıyor - Son Dakika Spor

Minik Sudenaz, Kayserispor'un hiçbir maçını kaçırmıyor

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı Sudenaz Çınar (10), son 3 senedir sarı-kırmızılı ekibin hiçbir iç saha maçını kaçırmıyor.

Minik Sudenaz, Kayserispor'un hiçbir maçını kaçırmıyor, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı Sudenaz Çınar (10), son 3 senedir sarı-kırmızılı ekibin hiçbir iç saha maçını kaçırmıyor. Kapalıkale Taraftar Grubu Bünyesindeki Kaos Tayfa'nın mensubu Sundenaz'a tribün arkadaşları, 'Kaos'un Prensesi' diye sesleniyor.

Kayseri'de ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Sudenaz Çınar, metal aksesuar tasarımı yapan babası Gökhan Çınar'dan aldığı Kayserispor aşkıyla, 3 senedir takımının tüm iç saha maçlarını tribünden izliyor. Sudenaz'a zaman zaman kardeşi Sümeyye (8) de eşlik ediyor. Fırsat buldukça deplasman maçlarına da gittiğini belirten Sudenaz Çınar, en son Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadıkları deplasmanda tribünde olduğunu söyledi.

BANA 'KAOSUN PRENSESİ SUDENAZ' DİYORLAR

Tribün sevgisini, babası ve tribündeki ağabeylerinden aldığını söyleyen Sudenaz, Babam maçlara gidiyordu, bende gitmek istedim beraber gitmeye başladık. Maçlara gittikçe besteleri öğrendim. Kayserispor galip geldiği zaman çok mutlu oluyorum. Yenildiği zaman üzülüyorum. Küme düşecekmişiz gibi üzülüyorum, ama düşmeyeceğiz. Kapalıkale Grubu'ndan Kaos Tayfa'da bulunduğum için taraftar grubu lideri Ahmet Dirgenali bana 'Kaos'un Prensesi' adını taktı. benimde hoşuma gitti. Tribünde kavga olmadığı zaman çok güzel oluyor. Kavga olduğu zaman hiç güzel olmuyor. Lütfen kavga etmesinler dedi.

Sudenaz ayrıca, kulübün kadın Başkanı Berna Gözbaşı'nı da çok sevdiğini belirtti.


İstikbal Mobilya, Kayserispor, Çınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:27 Kaynak: DHA
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