Minik sürücüler hem eğleniyor hem öğreniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik sürücüler hem eğleniyor hem öğreniyor - Son Dakika

Minik sürücüler hem eğleniyor hem öğreniyor

10 dakika önce

İlkadım Belediyesi tarafından minik öğrenciler için gerçekleştirilen proje ile çocuklar hem eğleniyor hem trafik kurallarını öğreniyor.

Minik sürücüler hem eğleniyor hem öğreniyor, System.String[]

İlkadım Belediyesi tarafından minik öğrenciler için gerçekleştirilen proje ile çocuklar hem eğleniyor hem trafik kurallarını öğreniyor.


İlkadım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü iş birliğinde devam eden trafik eğitimine katılan ilkokul öğrencileri katılım sertifikası ile sevindi. Trafik kurallarını erken yaşlarda benimseterek daha güvenli bir trafik ortamı oluşturmayı amaçladıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Geleceğin büyüklerine trafik kurallarını bugünden öğreterek daha güvenli ve saygılı sürücü ve yayalar yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.


İlkadım Belediyesine ait Çocuk Trafik Eğitim Parkında teorik eğitim ve uygulamalı anlatımlarla gerçekleştirilen eğitimin hem öğrenciler hem de aileleri tarafından beğeni topladığını belirten İlkadım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Recep Aysu, "Belediyemize bağlı Çocuk Trafik Eğitim Parkımızda okullardan otobüslerle gelen öğrencilerimize Trafik Şube Müdürlüğümüzün iş birliği ile öncelikli olarak teorik eğitim vererek trafik kurallarını öğretiyoruz. Ardından akülü araçlar ile trafik ortamını sağlayarak hem sürücü olarak hem de yaya olarak uygulamalı eğitimimizi tamamlıyoruz. Okul süreci boyunca devam edecek projemizde ayda beş yüzden fazla öğrenci katılım sertifikası alacak" şeklinde konuştu.


"İlkadım Belediyesi ilklerin belediyesi" diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Çocuklarımızın her alanda eğitimlerine destek olmak ve yeni imkanlar sağlamak için sıkı bir çalışma yürütüyoruz. Hayatımızın her alanına etki eden trafik kurallarını çocuklarımıza öğreterek gelecekte daha iyi sürücüler ve bilinçli yayalar olmaları için ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerimizle iş birliğinde projeler yürütüyoruz. Öğrencilerimiz ve aileleri tarafından da olumlu dönüşler aldığımız eğitim projemizi eğitim yılı sonuna kadar sürdürerek sadece ilçemiz değil Samsun'un tamamından gelen öğrencilerimize katılım sertifikalarını vereceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Trafik Şube Müdürlüğü, İlkadım Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:47 Kaynak: İHA
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