Son Dakika Haberleri: Minik sürücüler trafik kurallarını öğreniyor
Son Dakika Güncel Minik sürücüler trafik kurallarını öğreniyor - Son Dakika

Minik sürücüler trafik kurallarını öğreniyor

6 saat önce

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü birimlerince İçişleri Bakanlığının "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılını yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesi nedeniyle Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü...

Minik sürücüler trafik kurallarını öğreniyor, System.String[]

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü birimlerince İçişleri Bakanlığının "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılını yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesi nedeniyle Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Kaleardı 75. Yıl İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik kuralları hakkında bilgi sahibi olmaları ve trafik bilincinin artırılması amacıyla trafik polisleri tarafından okul bahçesinde minik sürücülere trafik parkuru kurularak uygulamalı trafik eğitimi verildi.


Vali Cüneyt Epcim öncülüğünde yapılan etkinliğe İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serdal Salik, Kaleardı 75. Yıl İlkokulu öğretmenleri ve öğrencilerinin katılımı sağlanarak etkinlik gerçekleştirildi.


Bayburt Emniyet Müdürlüğü olarak çocuklara trafik kural ve güvenliğine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi. - BAYBURT

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu! Trafik felç oldu
Vatandaşlar arasında tartışma konusu olan caminin akıbeti, sandıkta belirlendi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan su zammı yorumu: 'Zam yapmıyoruz' diye taahhüdümüz yoktu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Seçim kaybetsem bile bu işte yokum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 16:22:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik sürücüler trafik kurallarını öğreniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]