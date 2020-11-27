Minik taraftardan Ankara Keçiörengücü'ne anlamlı tablo

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün 9 yaşındaki minik taraftarı Ali Kerem Gökçe, tuvale çizdiği kulüp logosunu tabloya işleyerek kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu'na hediye etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Kerem Gökçe kendi elleriyle çizip tablo haline getirdiği logoyu teslim etmek üzere kulübün Aktepe Tesisleri'ni geldi.

Burada takım kaptanı Süleyman Olgun tarafından karşılanan minik taraftar, kaptan ve futbolcularla bir süre sohbet etti.

Minik taraftar ardından Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu'nu makamında ziyaret ederek, yaptığı tabloyu verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Sedat Tahiroğlu, minik taraftar Ali Kerem Gökçe'nin hediyesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, kendisine teşekkür etti.

Sporun çocuklarla anlamlı olduğunu anlatan Tahiroğlu, "Futbol genel olarak da spor çocuklarla başka bir güzel. Minik taraftarlarımızın bize olan ilgisi beni çok mutlu etti. Onlar bizim geleceğimiz. Ankara Keçiörengücü kulübü olarak tüm çocuklarımıza kapımız her zaman açıktır. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Minik taraftar Ali Kerem Gökçe'ye Ankara Keçiörengücü forması ve futbol topu hediye edildi.