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Minik tekvandoculardan Kaymakam Kaya'ya ziyaret

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediye Hisarspor Tekvando Takımında yer alan minik sporcular, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya'yı öğretmenleri ile birlikte makamında ziyaret etti.

Minik tekvandoculardan Kaymakam Kaya'ya ziyaret, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediye Hisarspor Tekvando Takımında yer alan minik sporcular, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya'yı öğretmenleri ile birlikte makamında ziyaret etti.


Ziyarete minik tekvandocular ve eğitimcilerin yanı sıra şehit Nurullah Oymak'ın babası Sabri Oymak da eşlik etti. Afyon Cumhuriyet Haftası Tekvando Turnuvasında 8 madalya birden alan minik tekvandocular sevinçlerini Kaymakam Kaya ile beraber paylaştı. Kaymakam Kaya, minik tekvandocuları girmiş oldukları turnuvalarda kazandıkları madalyalardan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Minik tekvandocular Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya'ya desteklerinden dolayı teşekkürlerini belirtirken. Kaymakam Kaya ise spora her daim destek olacaklarını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Nurullah Kaya, Şuhut, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:20 Kaynak: İHA
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