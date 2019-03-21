Son Dakika Haberleri: Minik Tema'lar Müdürlüğümüzde

Minik Tema'lar Müdürlüğümüzde

1 saat önce

Şanlı Halil İbrahim Yıldırım Anaokulu'nun Minik Tema'ları İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan'ı makamında ziyaret ettiler.

Minik Tema'lar Müdürlüğümüzde, System.String[]

Okul Öncesi çocuklarda çevre ve doğa bilincinin kazandırılması, çevreyi seven ve koruyan nesiller yetiştirmek gayesiyle TURÇEV'e bağlı bir proje olan '' Minik Tema'' projesiyle okullarında ve çevrelerinde öğretmenlerinden aldıkları eğitimi hayata geçiren Şanlı Halil İbrahim Yıldırım Anaokulu'nun Minik Temaları, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan'a çalışmaları ile ilgili bilgi vererek bir süre sohbet ettiler.

Minik Tema'ları makamında kabul eden İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, çevre ve doğa bilincinin tüm yaş gruplarındaki öğrencilere verilebilmesi için çok faydalı bir TEMA projesi olarak gördüğü ''Minik Tema '' projesi içerisinde oldukları için Şanlı Halil İbrahim Yıldırım Anaokulu'nun çevre dostlarını tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:02 Kaynak: Bültenler

Tema Vakfı, Güncel
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