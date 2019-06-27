Son Dakika Haberleri: Minik tenisçiler turnuvadan madalya ile döndü
Son Dakika Spor Haber

Minik tenisçiler turnuvadan madalya ile döndü

44 dakika önce

Düzce Tenis Kulübü sporcuları Yaz Tenis Turnuvasında adeta fırtına gibi estiler.

Minik tenisçiler turnuvadan madalya ile döndü, System.String[]
Düzce Tenis Kulübü sporcuları Yaz Tenis Turnuvasında adeta fırtına gibi estiler. Minik sporcular yaptıkları maçları kazanarak Düzce'ye madalyalar ile döndüler.

Karadeniz Ereğli'de yapılan Yaz Tenis turnuvasında mücadele eden Düzce Tenis Kulübü sporcuları büyük bir başarıya imza atarak tüm rakiplerini yenerek zirveye çıktılar.

Düzce Tenis Kulübü Kurucusu ve Tenis Antrenörü Akif Çavuş. "Bu jenerasyon çok yeni fakat çok yetenekli sporculardan oluşuyor. Ereğli'de yapılan turnuvaya 4 sporcu ile katıldık ve dört şampiyonluk kazanarak Düzce'ye döndük. Sporcularım bu turnuvada her biri dört rakibini yenerek zirveye çıktı. Böylesine iyi bir organizasyonda büyük başarı sağlayan sporcularımı kutluyorum. Bundan sonraki şampiyonalarda ve turnuvalarda çok daha fazla çalışarak büyük başarılar elde edeceğiz" dedi.

Turnuvada raket sallayan Düzceli sporcular Şahsenem Keleş, Zeynep Hanne Uzun, Minal Pehlivan ve Buğlam Üçüncüoğlu madalya kazandı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:42 Kaynak: İHA
Karadeniz, Tenis, Düzce, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteoroloji'den ferahlatan uyarı: Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava geliyor Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış uyarısı! Şiddetli şekilde geliyor Beşiktaş Tyler Boyd ile anlaştı Ryan Babel İstanbul'a geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:26:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik tenisçiler turnuvadan madalya ile döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]