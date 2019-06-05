Minik Toprak, babasıyla birlikte yamaç paraşütüyle 1900 metreden atladı
13 dakika önce
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü tandem pilotu olan Hasan Günher, 2,5 yaşındaki oğlunu da bu sporla tanıştırdı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:47 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Fethiye
ilçesinde yamaç paraşütü tandem pilotu olan Hasan Günher, 2,5 yaşındaki oğlunu da bu sporla tanıştırdı. Babasıyla birlikte atlayış yapan Toprak'ın paraşüt kamerasına yansıyan sempatik tavırları dikkat çekti.
Dünyaca ünlü Babadağ
Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nde yamaç paraşütü pilotu evli ve 1 çocuk babası 35 yaşındaki Hasan Günher, oğlu 2,5 yaşındaki Toprak Günher ile atlayış gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Babadağ'ın 1900 metre pistinden yapılan atlayışın ardından Toprak'ın rahat tavırları dikkat çekti. Kameraya bakarak gülümseyen Toprak, iki kolunu yanlara açarak gökyüzünde kuş gibi süzüldü. Babasıyla birlikte 30 dakika havada kalan Toprak'ın rahat ve sempatik tavırları onu ilgi odağı haline getirdi. Ölüdeniz
Belcekız Plajı'na inen Toprak, diğer paraşüt pilotları ve turistler tarafından sevgiyle karşılandı.
- Muğla
Kilosu 10 liradan satılan 'Vali Hanım Çileği' üreticinin yüzünü güldürdü! Hedef 800 ton
Mahalle sakinleri hırsızlık yaparken yakalanan zanlıya meydan dayağı attı
7 yaşındaki kızı üvey anne şiddetinden arkadaşları kurtardı!
Evrakları vermeyen, karşılığında 3 bin TL isteyen kayınvalidesi kabusu oldu