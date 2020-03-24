Minik torunlardan dede ve ninelere 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik torunlardan dede ve ninelere 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

Minik torunlardan dede ve ninelere 'evde kal' çağrısı

6 saat önce

Torunlar dede ve ninelerinin korona virüsüne yakalanmamaları ve evde kalmaları için çağrıda bulundu.

Minik torunlardan dede ve ninelere 'evde kal' çağrısı, System.String[]

Torunlar dede ve ninelerinin korona virüsüne yakalanmamaları ve evde kalmaları için çağrıda bulundu.


Korona virüsü salgını önlemleri kapsamında insanlara evlerinde vakit geçirmeleri çağrıları yapılıyor. 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ise risk grubunda olmaları sebebiyle sokağa çıkmaları kısıtlandı. Bu süreçte dede ve ninelerine destek olmak ve onlar için alınan tedbirlere uymalarını isteyen Amasya'nın Suluova ilçesi Soku köyünde yaşayan minik torunlar ise büyüklerine farklı bir yöntemle çağrı yaptı.


Dede ve ninelerinin evden çıkmamaları ve korona virüsüne yakalanmamaları için kartonlara yazılar yazıp dede ve ninelerini ne kadar sevdiklerini anlatan çocuklar evde kal çağrılarına destek oldu. Esma, Muhammet, Fatma, Sümeyye, Ebrar, M.Emir, Eymen, Ayşenur ve Zeynep kartonlara yazdıkları, "Sevgili dedelerimiz ninelerimiz evde kalın hayatta kalın sizleri çok seviyoruz" sözleriyle dede ve ninelerine seslendi.


Aynı zamanda çektikleri bir video ile de, "Lütfen bizim için evde kalın. Bu kötü hastalığı korona virüsünü hep birlikte yenelim" diyen çocuklar dede ve ninelerin evde kalarak torunlarıyla ilgilenmelerini istedi. - AMASYA

Suluova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:29 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokul öğretmeni, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilerini görüntülü arayarak yoklama alıyor
Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun
WhatsApp'tan gönderilen WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor         
12:01
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı         
09:43
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı         
09:40
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor         
09:16
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü         
08:47
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu         
07:58
Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti         
02:27
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 20:59:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik torunlardan dede ve ninelere 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]