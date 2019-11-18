Son Dakika Haberleri: Minik Tunahan lösemiye yenildi
Son Dakika Güncel Minik Tunahan lösemiye yenildi - Son Dakika

Minik Tunahan lösemiye yenildi

6 saat önce

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in yardım kampanyası başlattığı Bursalı minik Tunahan vefat etti.

Minik Tunahan lösemiye yenildi, System.String[]

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in yardım kampanyası başlattığı Bursalı minik Tunahan vefat etti.


Haluk Levent'in yardım kampanyası başlattığı Bursa'nın Yenişehir ilçesinde lösemi tedavisi gören minik Tunahan Sezer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akçeşme İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Tunahan Sezer'e iki yıl önce lösemi teşhisi konulmuştu. Ünlü sanatçı Haluk Levent'in yardım kampanyası düzenlediği Tunahan Sezer, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Tunahan dün gece hayata gözlerini yumdu. Tunahan, bugün Yenişehir Hatuniye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ayaz Mahalle mezarlığında toprağa verilecek. - BURSA

Haluk Levent, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldız Kenter'in ölüm haberini alan Mahsun Kırmızıgül gözyaşlarını tutamadı
Bursa'da bir kadın, bebek arabasıyla her gün köpeğini gezintiye çıkarıyor Geri sayım başladı! Yerli otomobil Gebze'de üretilecek Park halindeki 2 araç, mangal kıvılcımından dolayı kül oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 19:58:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik Tunahan lösemiye yenildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]