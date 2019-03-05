Minik Umut'un Yuttuğu Para Yemek Borusunda Kaldı

İZMİR'de, çizgi film izlerken yuttuğu para yemek borusunda takılı kalan 5 yaşındaki Umut İnanç, Çiğli
Bölge Eğitim Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. İzmir
'de yaşayan Özlem İnanç'ın bakkaldan dönen büyük oğlu, elindeki bozuk paraları, sehpanın üzerine bıraktı. Bu sırada çizgi film izleyen kardeşi Umut, madeni paralardan birini alıp, ağzına attı. Para, yemek borusuna gitti. Durumu fark edip panikleyen Özlem İnanç, önce oğlunun sırtına vurarak parayı çıkartmaya çalıştı. Başarılı olamayınca da Umut'u alıp, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne götürdü.
Çocuk Cerrahı Op. Dr. Nihan Ünver, Umut'un yemek borusunda kalan parayı, ağız yolundan girilerek gerçekleştirilen özefagoskopi yöntemiyle çıkardı. Umut, sağlığına kavuştu.
O anları anne Özlem İnanç, şöyle anlattı:
"Umut içeride televizyon izliyordu. Madeni parayı ağzına atmış. 'Bozuk para boğazıma kaçtı' dediğinde paraların eksildiğini fark ettim. Panik halinde parayı çıkartmaya çalıştık. Sırtına vurmaya başladım. Bu sırada annem babam da evdeydi. Babam da çıkartmak için çabaladı ama olmadı. Panik halde eşimi aradım. Yüzünde morarma olmadığını görünce, paranın yemek borusunda takılı kaldığını anladım. Bu yüzden biraz rahatladım."
Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne geldiklerinde Çocuk Cerrahı Op. Dr. Nihan Ünver'e yönlendirildiklerini belirten anne İnanç, "Nihan hanım endişelenmememiz gerektiğini söyledi. Hayati tehlikesi olmadığını ilettiğinde çok rahatladım. Bekletmeden bizi operasyona aldılar. Çok şükür bir sıkıntı olmadan operasyon tamamlandı. Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" diye konuştu.
Op. Dr. Nihan Ünver de bunun çocuklar arasında sık karşılaşılan bir durum olduğunu belirterek, "Çevresindeki dünyayı keşfetmeye hazır hale gelen tüm çocuklar, ulaşabildikleri tüm nesneleri tanımak isterler. Bu bazen nesnelerin şekli, rengi bazen de tadına bakmak olarak karşımıza çıkar. Başta en kolay ulaştıkları oyuncak ve oyuncak parçaları olmak üzere çevrelerinde ilgilerini çeken tüm cisimler çocuklar için bir anda hayati tehdit oluşturan maddeler haline gelebilir. Oyuncak parçaları, yuvarlak piller, mıknatıslar, su maymuncukları, tablet deterjanlar, naftalin, bilyeler ve demir paralar çocuklar tarafından en sık merak edilen ve ağza alınan nesnelerdir. Bu nesnelerin bir kısmı eriyerek, sindirim sisteminde yakıcı etkilere sahip olurken bazıları da takıldıkları yerlerde tıkanıklığa neden olabilir. Hastanemize para yutma şikayeti ile başvuran iki hastamız oldu. Hastalarımızda bu cisimler yemek borusunun fizyolojik ilk darlığında takılmışlardı. Tükürüğünü bile yutamayan bu hastalardan metal paralar özefagoskopi ile çıkarıldı. Bu işlem hastanemizde ilk kez yapılmış olup, her iki hastamız da tamamen sağlıklı bir şekilde ertesi gün taburcu oldu" dedi.
ANNE BABALAR MUTLAKA İLK YARDIM EĞİTİMİ ALMALI
Anne babaların böyle durumlarla karşılaşabileceklerini, mutlaka ilk yardım eğitimi almaları gerektiğini belirten Op. Dr. Nihan Ünver, şunları kaydetti:
"Oyuncakla oynarken aniden öksürmeye ya da öğürmeye başlayan çocukların aileleri öncelikle çocuklarının çocuğun neyle oynadığını, ne yutmuş olabileceğini incelemeli. Bir adet mıktanıs sindirim sisteminden dışkı yoluyla uzaklaştırılabilecekken, iki adet mıknatıs bağırsak yırtılmasına yol açarak, hayati tehlike yaratabilir. Bu nedenle yutulan maddenin tanımlanması çok önemlidir. Yabancı cisim çocuğun ağzında görüldüğü takdirde sakince cisim uzaklaştırılmaya çalışılmalıdır. Boğazdan aşağıya doğru ittirmek kesinlikle yanlış bir davranıştır. Çocukta aniden gelişen bir nefes darlığı ve öksürük olması halinde durum daha ivedidir. Çünkü yabancı cisim muhtemelen solunum yoluna kaçmış demektir. Böyle bir durumda dakikalar bile önemli olduğundan arkadan hastaya sarılmak suretiyle karnın üst kısmından iyice bastırılarak yabancı cisim çıkarılmaya çalışılırken(Heimlich manevrası) bir yandan da hızlıca en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir."
- İzmir